Urlaub im Kloster: Stille Refugien in Österreich
In Österreich gibt es eine Reihe von altehrwürdigen Klöstern und Stiften, die ihre Türen für Gäste öffnen. Hektik und Stress bleiben dabei vor den Toren zurück. Denn hier übernehmen Stille und Achtsamkeit die Führung und offenbaren, was sonst im Alltag manchmal verborgen ist: das bewusste Atmen, eine wieder gefundene Herzenswärme oder die Schönheit einer blühenden Rose im Klostergarten.
Oft geht es darum, als Mensch wieder in Ruhe in den Fluss des Lebens zurückzufinden, sich der Schöpfungskraft verbunden zu fühlen oder einfach ein neues Lebensgefühl zu spüren.
Kurhaus und Abtei Marienkron im Neusiedler Seewinkel
Wenn das Außen auf das Innen wirkt: Im Kurhaus Marienkron reicht die spirituelle Heilung dem körperlichen Wohlbefinden die Hand. Im Mai 2019 eröffnet und komplett um- und neugebaut, gilt Marienkron als eines der modernsten Kurhäuser Österreichs – mit Schwerpunkt für Darm und Gesundheit.
Heute leben 14 Schwestern in der Abtei Marienkron: Mit ihren spirituellen Angeboten, etwa in Form von Seminaren wie Kurzexerzitien oder Qigong, bereichern sie die Vielfalt des Hauses und unterstreichen seinen ganz besonderen Charakter.
Kloster Wernberg in Villach
Idyllisch über der Drau, in der Nähe von Villach gelegen, finden Sinnsuchende im Renaissance-Schloss Kloster Wernberg spirituelle Angebote und kreative Kurse. Im Klosterrestaurant werden Produkte aus eigener Landwirtschaft zubereitet. Die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut bewohnen und bewirtschaften das Schloss im Sinne eines „verantwortungsvollen Umgangs mit der Schöpfung und allem Geschaffenen“ seit 1935.
Stift St. Georgen am Längsee
Kärntner Kurzurlaub für die Sinne: Ein herzhaftes Frühstück mit lokalen Produkten im Hotel Stift St. Georgen spendet Kraft für den Tag. Beim Ausblick auf den von Seerosen umrahmten Längsee beginnt die Seele bereits zu baumeln. Und bei einem Spaziergang durch den Klostergarten und die sanft hügelige Umgebung Mittelkärntens kommen Körper und Geist in Schwung. Bei Schlechtwetter bietet sich ein Besuch in der barocken Kirche im 1.000 Jahre alten Kloster an.
Stift Heiligenkreuz im Wienerwald
1133 gegründet, ist das Kloster überraschend jung: Die meisten der rund 80 Ordensbrüder sind unter 50 Jahre alt. Nicht wenige davon haben den Weg ins Kloster über Internet und E-Mail gefunden. Die Benediktiner nützen die neuen Medien, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen und ihre Mission in die Welt zu tragen.
Genau das macht Stift Heiligenkreuz aus: Die Qualität der Zeit zu begreifen und dennoch unverändert, gemäß der überlieferten Glaubensgrundsätze und Ordensregeln, zu leben.
Wer Gast sein will, muss nur eines tun: Still werden, still sein. Denn die Stille ist hier heilig.
Kloster Pernegg im Waldviertel
Zum Rückzug in die Stille gehört in Pernegg immer das Fasten. Professionelle Fastenbegleiter:innen leiten die Ernährungsumstellung an, für die man sich entscheidet, sobald man eine Woche bucht. Auch hier ist die Natur ein wichtiger Faktor, der über so manche Fastenkrise hinweghelfen soll. So gut wie alle Aktivitäten finden im Freien statt – im Klostergarten, im Wald, auf der Wiese.
Ein Tag beginnt etwa mit einem gemeinsamen Morgengang in den nahen Wald, wo Bewegungsmeditation ein sanftes Erwachen bringt. Jede Woche hat einen anderen Themenschwerpunkt – von Tibetischem Heilyoga, Schreiben, Golfen und Singen bis zu Waldviertler Wanderfasten, Tanzen, Malen oder Schauspiel.
Benediktinerstift Göttweig in der Wachau
Seit Jahrhunderten zieht der Göttweiger Berg in Niederösterreich Menschen an, die Erholung für Körper und Geist suchen. Das 1983 eröffnete Exerzitienhaus des barocken Gebäudes bietet einen geschützten Raum für alle, die sich auf eine spirituelle Reise begeben möchten. Hier ziehen sich die Gäste für etwa drei bis fünf Tage in die Stille zurück und werden von einem der Göttweiger Patres spirituell begleitet.
Für jene, die gerne ohne ein bestimmtes Kursprogramm ihre Energie wieder aufladen möchten, gibt es das Angebot „Urlaub im Kloster“.
Augustiner Chorherrenstift Reichersberg in Ried im Innkreis
„Die Seele nährt sich von dem, worüber sie sich freut.“ Diesem Leitsatz treu geblieben, erwartet das über 940 Jahre alte Kloster alle, die Ruhe und Erholung in freundlicher Umgebung suchen.
Das Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg liegt auf der oberösterreichischen Seite des Inns zwischen Braunau und Passau. Die Gäste des Stiftes finden hier Ruhe und besinnen sich abseits des stressigen Alltags wieder auf das Wesentliche. Die Chorherren veranstalten Seminare zu unterschiedlichen Themen wie Musik, Malerei, Kunsthandwerk oder Lebens- und Glaubensbegleitung. Erholung in der Natur bietet der barocke Stiftsgarten, der in den Grundzügen bis heute erhalten geblieben ist.
„Heilsame Orte"
„Heilsame Orte“ sind neun Plätze des Rückzugs für Körper, Geist und Seele. Inmitten der schönen Landschaften des SalzburgerLands und der grünen Stadt Salzburg, historischer Klöster und spiritueller Zentren ist die beruhigende Kraft der Stille zu spüren. Diese Orte laden dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen, neue Energie zu tanken und – im wahrsten Sinn des Wortes – zur Besinnung zu kommen. Die Häuser und Orte sind geprägt von tief verwurzelter Spiritualität und bieten ideale Bedingungen für innere Einkehr und Erholung.
Stift St. Lambrecht in Murau
Den Informationsfluss des Alltags stoppen und Zeit zur Besinnung finden: Das Benediktinerstift St. Lambrecht in der Steiermark organisiert die „Schule des Daseins“ mit einem ausgewogenen Seminarprogramm.
Das Angebot im Benediktinerstift St. Lambrecht reicht von Fastenwochen über Malkurse bis hin zu Atem- und Meditationskursen. Führungskräfte können bei Exerzitien wieder zu ihrer Mitte finden, Seminare wie „Update – bin ich noch auf Kurs?“ oder „Wenn Stille schreit“ sollen von Reizfaktoren des Alltags befreien. Die Seminarteilnehmer:innen der „Schule des Daseins” erleben die Ruhe der klösterlichen Gemeinschaft und es bleibt genügend Raum für Meditation, Schweigen und Gebete.
Packliste für euren Klosteraufenthalt
Kleidung und persönliche Basics
Warme, bequeme und farblich dezente Kleidung
Feste Schuhe für Spaziergänge
Hausschuhe und warme Socken
Persönliche Hygieneartikel
Für Ruhe und Achtsamkeit
Notizbuch oder Tagebuch
Inspirierende Bücher oder Magazine
Meditationskissen- und/oder -matte (falls nicht vorhanden)
Praktisches für den Aufenthalt
Wasserflasche
Kleine Leselampe
Ohrenstöpsel
Reiseapotheke
Handy im Flugmodus