Wenn die friedliche Stimmung im Kloster zu innerer Freiheit und Gelassenheit führt: Die spirituelle Auszeit in einem Haus der Stille gibt neue Kraft und Lebensmut.

In Österreich gibt es eine Reihe von altehrwürdigen Klöstern und Stiften, die ihre Türen für Gäste öffnen. Hektik und Stress bleiben dabei vor den Toren zurück. Denn hier übernehmen Stille und Achtsamkeit die Führung und offenbaren, was sonst im Alltag manchmal verborgen ist: das bewusste Atmen, eine wieder gefundene Herzenswärme oder die Schönheit einer blühenden Rose im Klostergarten.

Oft geht es darum, als Mensch wieder in Ruhe in den Fluss des Lebens zurückzufinden, sich der Schöpfungskraft verbunden zu fühlen oder einfach ein neues Lebensgefühl zu spüren.