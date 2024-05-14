Wellness, ganz privat: Private Spas in Österreich

Rückzugsorte mit Wirkung: Die schönsten Private Spas in der Stadt, in Thermen, auf dem Berg und an Seen gelegen. Nächster Stopp: Entspannung!

Wenn sich die Welt für eine Weile ausblenden lässt – dann beginnt die Zeit im Private Spa. In stilvollen Rückzugsorten, die ganz für sich allein oder für zwei gedacht sind, steht das Wohlgefühl im Mittelpunkt. Hier gilt: Tür zu, Alltag aus. Wärme, Ruhe, Düfte, Dampf und Stille entfalten ihre Wirkung ungestört.

Ob bei einer Massage im eigenen Spa-Chalet, beim sanften Schwitzen in der Infrarotkabine oder beim Eintauchen in die Whirlwanne mit Blick auf die Berge: Alles ist auf Entschleunigung abgestimmt. Private Spas schaffen Raum für tiefe Entspannung, mit Anwendungen, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sind – achtsam, intim, durchdacht.

In der Stadt genauso wie am Seeufer oder in den Alpen: Überall dort, wo die Uhr leiser tickt, beginnt der persönliche Wellnessmoment. Und manchmal reicht schon eine Stunde, um ganz bei sich anzukommen.

Urban Spa: Die Stadt als Wellness-Dschungel

The Ritz-Carlton in Wien

Eleganter 5-Sterne-Rückzugsort mitten in der Stadt: In der Private Spa Suite genießt man Luxus, Ruhe und Entspannung auf 120 m², nur einen Schritt vom Trubel entfernt.

The Ritz-Carlton

SO/ Vienna in Wien

Die 180 m² große SO VIP-Suite mit Hammam, Whirlpool und Hollywood-Bett mit 270-Grad-Blick über Wien lässt Designträume wahr werden. Auf 5-Sterne-Niveau!

SO/ Vienna

Donauwalzer in Wien

Im charmanten 3-Sterne-Boutiquehotel relaxen Gäste exklusiv im Private Spa mit Whirlpool, Sauna, Dampfdusche und Infrarotkabine – alles für sich allein.

Donauwalzer

Das Tyrol in Wien

Golden schimmernde Wände, duftendes Dampfbad, Aquarium und Sauna: Das Private Spa im 4-Sterne-Boutiquehotel ist ein Ort für alle Sinne.

Das Tyrol

In der Therme: Privat im Wellnesstempel

Linsberg Asia in Bad Erlach

Im Private Spa der Asia Therme mit 4 Sternen trifft fernöstliche Ruhe auf exklusive Privatsphäre – mit Dampfbad, Liegebereich und Saunarium für zwei bis sechs Personen.

Linsberg Asia

Therme Geinberg im Innviertel

21 edle Spa-Suiten mit privatem Badesteg, Whirlpool, Kamin und eigener Sauna – 4 Sterne Superior mitten im Grünen rund um zwei Naturbadeteiche.

Therme Geinberg

St. Martins Therme in Frauenkirchen

Direkt am See, mit Badewanne, Sauna und Rückzugsort für zwei: Die Private Spa Suite der 4-Sterne-Superior-Therme verwöhnt mit Anwendungen und viel Ruhe im Seewinkel.

St. Martins Therme

EurothermenResort Bad Schallerbach

Ein ganz persönlicher 4-Sterne-Superior-Rückzugs- und Wellnessraum: Einem Gläschen Prosecco folgen gemeinsame Entspannung in der Whirlwanne und eine Verwöhn-Massage.

EurothermenResort

Therme Laa im Weinviertel

Zeit zu zweit im Silent Spa auf 4-Sterne-Superior-Level: Dampfkabine, Wanne, Ruhebereich – gekrönt von Poysecco und süßen Petit Fours.

Therme Laa

AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf

Tiefenentspannung Seite an Seite: mit Infrarot-Lounge, Massageliegen und Kuscheloase im stilvollen Premium Spa für zwei – 4 Sterne Superior.

AVITA Resort

Silvretta Therme in Ischgl

Ruhezone mit Stil auf 4-Sterne-Superior-Niveau: Der Private Spa mit eigener Sauna und Dampfbad schafft Raum für echte Entspannung – auch zu viert.

Silvretta Therme

In den Bergen: Alpines Wellness mit Ausblick

Biohotel Daberer in Dellach im Gailtal

Am Waldrand des 4-Sterne-Hotels entspannen: Die wald.sauna wird abends zur privaten Oase – mit Sauna, Ruheraum, Tauchbecken und frischer Bergluft.

Biohotel Daberer

Das GOLDBERG in Bad Hofgastein

Paarzeit im Cocoon oder Night Spa mit Infinitypool und Saunawelt – das Goldberg mit 5 Sternen ist wie gemacht für romantische Höhenflüge mit Aussicht.

Das GOLDBERG

IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal

104 m² für zwei: Sauna mit Infrarot, Erlebnisdusche, Wärmeliegen, Kuschelnische – dazu Blick auf den Grimming und Service mit 5 Sternen.

IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn

Hotel Sonne Mellau im Bregenzerwald

100 m² private Spa-Zone mit Whirlwanne, Peeling, Sauna und Dampfbad – gekrönt von Prosecco, Obst und Ruhe im 4-Sterne-Wälder-Spa.

Hotel Sonne Mellau

Sporthotel Silvretta Montafon in Gaschurn

Die 4-Sterne-Private-Gold-Spa-Suite bringt Zweisamkeit auf den Punkt: Heublumenbad, Massage, Honigpeeling – liebevoll serviert mit Prosecco und Ruhe.

Sporthotel Silvretta Montafon

Jagdhof in Neustift im Stubaital

Die 100 m² große Private Spa Suite im 5-Sterne-Chalet ist ein Refugium mit Luxus, Service und Ruhe – eingebettet in Tiroler Gastfreundschaft.

Jagdhof

Spa am See: Wellness, Wasser, Wow

Verwöhnhotel Kristall in Pertisau am Achensee

Fünf Minuten vom See und 4 Sterne Superior: Die Private Spa Suite mit Kamin, Sauna und Wasserbett verspricht pure Entspannung mit Blick ins Karwendel.

Verwöhnhotel Kristall

Schlosshotel Velden am Wörthersee

Die Romantik Spa Suite direkt am See verwöhnt mit Luxusbad, Dampfbad, Aromen-Dusche und kuscheligem Wasserbett – 5 Sterne.

Schlosshotel Velden

Waldhof Resort am Fuschlsee

In der privaten Bergsauna mit Ausblick entspannen, danach Peeling, Ziegenbutterbalsam und ein Gourmetteller – Spa und Genuss treffen auf 4-Sterne-Superior-Luxus.

Waldhof Resort

Seewirt Mattsee im Salzburger Seenland

Direkt am See: Die 4-Sterne-Spa-Suite begeistert mit Holz-Badezuber, finnischer Sauna und Seeterrasse – exklusiv für Erwachsene.

Seewirt Mattsee

Im Weissen Rössl am Wolfgangsee

Privates Spa mit Sauna, Infrarot, Dampfbad und Whirlpool: Dazu eine eigene Veranda mit atemberaubendem Blick auf den Wolfgangsee – 4 Sterne Superior.

Im Weissen Rössl

FAQs

Ein Private Spa ist ein exklusiver Wellnessbereich, den ihr ganz für euch allein nutzt – ohne andere Gäste.   

Je nach Anbieter:in erwartet euch:  

  • Panorama-Sauna oder Infrarotkabine  

  • Whirlpool oder Outdoor-Badewanne  

  • Ruhebereich mit Wasserbett, Kamin oder Lounge  

  • Private Terrasse oder Naturzugang  

  • Bademäntel, Prosecco, Snacks  

Es ist die Kombination aus Ruhe, Natur und Exklusivität. Kein Gedränge, keine Ablenkung – nur ihr, euer Rückzugsort und der Luxus, ganz bei euch zu sein. Österreich bietet dafür die perfekte Kulisse.   

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich