Kulinarik in der Steiermark
Herzlichkeit erleben: Zwischen Gletscher, Seen, Apfelbäumen und Weinbergen
Einleitung
Trotz dieser unterschiedlichen Landschaftstypen verbindet ein Charakterzug die Menschen: die steirische Herzlichkeit. Sie ist geprägt von unkomplizierter Neugier, gewürzt mit Großzügigkeit und einer Portion Gelassenheit. Diese Charakterzüge spiegeln sich auch in den Almhütten, den Hofläden, auf den Bauernmärkten, in den Buschenschänken entlang der Steirischen Weinstraßen, in den Gasthäusern und Restaurants wider. Und natürlich in den regionalen Produkten und Gerichten, die dort verkostet werden können.
Man könnte behaupten, dass durch die Adern der Steirer:innen Kürbiskernöl fließt. Das grüne Gold verleiht Speisen wie dem Grazer Krauthäuptel Salat, dem Backhendlsalat, dem Käferbohnensalat und Süßspeisen diesen zarten, nussigen Geschmack. Knackige, süße, säuerliche Apfelsorten von Arlet, Gala, Kronprinz Rudolf bis Elstar verkosten Besucher:innen auf der Apfelstraße, die sich durch die Oststeiermark schlängelt. Im kalten Quellwasser in den Alpen tummeln sich Saiblinge, Forellen und Gebirgsgarnelen. Südliches Flair und fruchtige Weine gibt es bei Weinfesten und in Buschenschänken entlang der Steirischen Weinstraßen. Ein reizvoller Flecken Erde mit herzlichen Menschen. Das ist „echt steirisch“.
Genusstipps in der Steiermark
Genuss-Erlebnisse in der Steiermark
Die Gölles Erlebnistour
Im größten Essigkeller Österreichs und in der traditionsreichen Brennerei in Riegersburg erlebt ihr die Kunst des Veredelns – und verkostet edle Brände und Liköre
Zotter Erlebniswelt
Schokolade mit allen Sinnen in Bergl bei Riegersburg – vom Kakaokino über Verkostungen im Schokoladentheater bis zum Essbaren Tiergarten mit ÖKO Speck Takel.
Vinofaktur im Genussregal
Im Genussregal in Vogau warten Morillon, Muskateller, Sauvignon Blanc, Weinraritäten und 430 alkoholfreie Geschenkideen aus der Südsteiermark.
The Cheese Artist
Käsekunst erleben in Riegersburg: Welche Weine passen, wie Käse reift und woher die Löcher kommen – entdecken, verkosten und genießen!
Ölmühle Hartlieb
Erlebt im Museum in Heimschuh wie aus Kernen kostbares Öl wird. Bei der Führung entdeckt ihr das Handwerk des Ölmüllers – Tradition, und duftendes Gold in jeder Flasche
Salzwelten Altaussee
Im leuchtenden Salzstollen – im Berg der Schätze – von Altaussee treffen Geschichte und Abenteuer mit Grubenente Sally aufeinander.
Plätt'n Erlebnis Grundlsee
Spürt den Zauber des Grundlsees auf der Zille! Genießt Stille, Natur und Romantik bei einer Fahrt übers glasklare Wasser.
Brauerei der Sinne
Im ehemaligen Öllager der Brauerei Murau entsteht heute Bierkultur: In der Schaubrauerei der Sinne braut ihr kreative Spezialitäten wie Pale Ale und Stout.
Haberl & Fink's Delikatessen
Wirtshausküche mit kreativen Speisen genießt ihr im Gasthaus Haberl in Ilz. Der Feinkostladen mit Köstlichkeiten im Glas ist nebenan.
Bäcksteffl Bauernspezereien
Im Hofladen und im Käferbohnenkabinett von Landwirtin Martina Summer in Halbenrain taucht ihr ins Land der Käferbohnen und Kürbiskerne ein.
Steirische Almkulinarik
In einer urigen Almhütte mit Blick auf die Berge Kasnockerln mit Steirerkäse, Ennstaler Lammbraten oder Bauernkrapfen essen. Am See im Holzboot frühstücken oder auf der Seeterrasse einen Ausseer Saibling, eine Bachforelle oder Gebirgsgarnelen aus frischem Quellwasser speisen. Das ist allerdings nur ein kleiner Auszug aus den steirischen Speisekarten in den Alpen.
Der Sternekoch Richard Rauch kreiert im Rahmen der steirischen „Almkulinarik by Richard Rauch“ in der Region Schladming-Dachstein gemeinsam mit Hüttenwirt:innen überraschende Gerichte aus regionalen Produkten. Und weil Bergsteirer:innen neben dem Bier auch die Liebe zum Wein entdeckt haben, wird zu jeder neuen Speise der passende steirische Wein empfohlen.
Genusshütten in der Steiermark
Brandalm, Ramsau am Dachstein
Nachhaltige Almwirtschaft liegt den Gastgeber:innen der Brandalm am Herzen. Gerichte aus eigener Landwirtschaft werden auf der Holzterrasse oder in der Stube serviert.
Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte, Bad Aussee
Eine kulinarische Weltreise mit regionalen Wurzeln, das erlebt ihr in der Kohlröserlhütte von Manfred Mayer im Naturschutzgebiet am Ödensee.
Kostbar wie Gold: Produkte aus der Steiermark
Schilcher
Die Weststeiermark ist ein kleines, aber bedeutendes Roséweingebiet, wo aus dem Blauen Wildbacher der Schilcherwein gekeltert wird.
Sauvignon Blanc
Einst als „Muskat-Sylvaner“ von Erzherzog Johann in die Steiermark gebracht – heute der Shootingstar unter den steirischen Weinen.
Steirisches Kürbiskernöl
Das naturbelassene Öl wird aus Kürbiskernen des steirischen Ölkürbisses gewonnen. Das Kernöl ist dunkelgrün und hat einen nussigen Geschmack.
Steirische Käferbohne
Die steirische Käferbohne gibt‘s in den Sorten Bonela und Melange in den Hofläden oder als Käferbohnensalat mit Kürbiskernöl in den Buschenschänken.
Saibling
Steirische Saiblinge wachsen in klaren Alpengewässern – frisch, stressfrei und nachhaltig. Naturlich zu 100 % bio.
Steirischer Apfel
Arlet, Fuji Kiku oder Kronprinz Rudolf – verschiedene Apfelsorten wachsen entlang der 25 km langen Steirischen Apfelstraße.
SteirerKren
Das Original stammt aus der Südsteiermark. Der SteirerKren entfaltet beim Reiben seine unverwechselbare Schärfe – würzig, frisch und intensiv.
Erlebt Originale in der Steiermark!
Erst der Wein, dann das Essen: Drei Winzer:innen der Weingüter Tement, Engel und Langmann Lex stellen je einen besonderen Wein vor. 3-Sterne-Koch Heinz Reitbauer kreiert im Steirereck am Pogusch dazu passende Gerichte, die die Aromen des Weins optimal ergänzen.
Koch versus KI: Was gibt’s heute zu essen, KI? Christoph Mandl kocht im Weingut Neumeister im Restaurant Saziani Stub‘n in Straden im der Südoststeiermark. Gemeinsam mit Sommelière Ruth Mandl bietet Christoph dort eine moderne, saisonal inspirierte Küche auf der fundierten Basis französischer Kulinarik.
Das Auge isst mit: Eveline Wild schafft süße Kunstwerke. Sinnlich und bildlich erscheinen ihre Kreationen wie im Museum. Die talentierte Konditorin bringt das süße Leben in den WILDen EDER in das 4-Sterne Hotel in St. Kathrein am Offenegg in der Steiermark.