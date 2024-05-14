Drei lachende Frauen mit Weingläsern an einem Holztisch im Schanigarten, Tafel mit Getränken im Hintergrund.
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Kulinarik in der Steiermark
Herzlichkeit erleben: Zwischen Gletscher, Seen, Apfelbäumen und Weinbergen

Eine kulinarische Reise durch die Steiermark führt von der Almkulinarik über die GenussHauptstadt Graz entlang von Kürbisfeldern bis zum Wein.

Trotz dieser unterschiedlichen Landschaftstypen verbindet ein Charakterzug die Menschen: die steirische Herzlichkeit. Sie ist geprägt von unkomplizierter Neugier, gewürzt mit Großzügigkeit und einer Portion Gelassenheit. Diese Charakterzüge spiegeln sich auch in den Almhütten, den Hofläden, auf den Bauernmärkten, in den Buschenschänken entlang der Steirischen Weinstraßen, in den Gasthäusern und Restaurants wider. Und natürlich in den regionalen Produkten und Gerichten, die dort verkostet werden können.

Man könnte behaupten, dass durch die Adern der Steirer:innen Kürbiskernöl fließt. Das grüne Gold verleiht Speisen wie dem Grazer Krauthäuptel Salat, dem Backhendlsalat, dem Käferbohnensalat und Süßspeisen diesen zarten, nussigen Geschmack. Knackige, süße, säuerliche Apfelsorten von Arlet, Gala, Kronprinz Rudolf bis Elstar verkosten Besucher:innen auf der Apfelstraße, die sich durch die Oststeiermark schlängelt. Im kalten Quellwasser in den Alpen tummeln sich Saiblinge, Forellen und Gebirgsgarnelen. Südliches Flair und fruchtige Weine gibt es bei Weinfesten und in Buschenschänken entlang der Steirischen Weinstraßen. Ein reizvoller Flecken Erde mit herzlichen Menschen. Das ist „echt steirisch“.

Genusstipps in der Steiermark

GenussHauptstadt Graz

Die besten Restaurants in der Steiermark

Steirische Apfelstraße in der Oststeiermark

Kulinarik im Thermen- und Vulkanland

Südsteirische Weinstraße mit 265 Weingütern

Heurige- und Buschenschänken in der Südsteiermark

Genuss-Erlebnisse in der Steiermark

Die Gölles Erlebnistour

Im größten Essigkeller Österreichs und in der traditionsreichen Brennerei in Riegersburg erlebt ihr die Kunst des Veredelns – und verkostet edle Brände und Liköre

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Zotter Erlebniswelt

Schokolade mit allen Sinnen in Bergl bei Riegersburg – vom Kakaokino über Verkostungen im Schokoladentheater bis zum Essbaren Tiergarten mit ÖKO Speck Takel.

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Vinofaktur im Genussregal

Im Genussregal in Vogau warten Morillon, Muskateller, Sauvignon Blanc, Weinraritäten und 430 alkoholfreie Geschenkideen aus der Südsteiermark.

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The Cheese Artist

Käsekunst erleben in Riegersburg: Welche Weine passen, wie Käse reift und woher die Löcher kommen – entdecken, verkosten und genießen!

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Ölmühle Hartlieb

Erlebt im Museum in Heimschuh wie aus Kernen kostbares Öl wird. Bei der Führung entdeckt ihr das Handwerk des Ölmüllers – Tradition, und duftendes Gold in jeder Flasche

Ölmühle Hartlieb

Salzwelten Altaussee

Im leuchtenden Salzstollen – im Berg der Schätze – von Altaussee treffen Geschichte und Abenteuer mit Grubenente Sally aufeinander.

Salzwelten Altaussee

Plätt'n Erlebnis Grundlsee

Spürt den Zauber des Grundlsees auf der Zille! Genießt Stille, Natur und Romantik bei einer Fahrt übers glasklare Wasser.

Plätt'n Erlebnis Grundlsee

Brauerei der Sinne

Im ehemaligen Öllager der Brauerei Murau entsteht heute Bierkultur: In der Schaubrauerei der Sinne braut ihr kreative Spezialitäten wie Pale Ale und Stout.

Brauerei Murau

Haberl & Fink's Delikatessen

Wirtshausküche mit kreativen Speisen genießt ihr im Gasthaus Haberl in Ilz. Der Feinkostladen mit Köstlichkeiten im Glas ist nebenan.

Haberl & Fink's Delikatessen

Bäcksteffl Bauernspezereien

Im Hofladen und im Käferbohnenkabinett von Landwirtin Martina Summer in Halbenrain taucht ihr ins Land der Käferbohnen und Kürbiskerne ein.

Bäcksteffl Bauernspezereien

Vulcano Restaurant

Variationen vom Vulcano-Schinken und Spezialitäten aus dem steirischen Vulkanland erwarten euch im Vulcano Restaurant und auf der Sonnenterrasse in Feldbach.

Vulcano Restaurant

Steirische Almkulinarik

In einer urigen Almhütte mit Blick auf die Berge Kasnockerln mit Steirerkäse, Ennstaler Lammbraten oder Bauernkrapfen essen. Am See im Holzboot frühstücken oder auf der Seeterrasse einen Ausseer Saibling, eine Bachforelle oder Gebirgsgarnelen aus frischem Quellwasser speisen. Das ist allerdings nur ein kleiner Auszug aus den steirischen Speisekarten in den Alpen.

Der Sternekoch Richard Rauch kreiert im Rahmen der steirischen „Almkulinarik by Richard Rauch“ in der Region Schladming-Dachstein gemeinsam mit Hüttenwirt:innen überraschende Gerichte aus regionalen Produkten. Und weil Bergsteirer:innen neben dem Bier auch die Liebe zum Wein entdeckt haben, wird zu jeder neuen Speise der passende steirische Wein empfohlen.

Genusshütten in der Steiermark

Brandalm, Ramsau am Dachstein

Nachhaltige Almwirtschaft liegt den Gastgeber:innen der Brandalm am Herzen. Gerichte aus eigener Landwirtschaft werden auf der Holzterrasse oder in der Stube serviert.

Brandalm

Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte, Bad Aussee

Eine kulinarische Weltreise mit regionalen Wurzeln, das erlebt ihr in der Kohlröserlhütte von Manfred Mayer im Naturschutzgebiet am Ödensee.

Kohlröserlhütte

Fischerhütte, Toplitzsee

Die Fische, die in der Fischerhütte am Toplitzsee zubereitet werden, sind garantiert aus dem Ausseerland, aber auch für feine Hausmannskost ist das Restaurant bekannt.

Fischerhütte

Kostbar wie Gold: Produkte aus der Steiermark

Schilcher

Die Weststeiermark ist ein kleines, aber bedeutendes Roséweingebiet, wo aus dem Blauen Wildbacher der Schilcherwein gekeltert wird.

Blauer Widlbacher

Sauvignon Blanc

Einst als „Muskat-Sylvaner“ von Erzherzog Johann in die Steiermark gebracht – heute der Shootingstar unter den steirischen Weinen.

Sauvignon Blanc

Steirisches Kürbiskernöl

Das naturbelassene Öl wird aus Kürbiskernen des steirischen Ölkürbisses gewonnen. Das Kernöl ist dunkelgrün und hat einen nussigen Geschmack.

Steirisches Kürbiskernöl

Steirische Käferbohne

Die steirische Käferbohne gibt‘s in den Sorten Bonela und Melange in den Hofläden oder als Käferbohnensalat mit Kürbiskernöl in den Buschenschänken.

Steirische Käferbohne

Saibling

Steirische Saiblinge wachsen in klaren Alpengewässern – frisch, stressfrei und nachhaltig. Naturlich zu 100 % bio.

Michi's frische Fische

Steirischer Apfel

Arlet, Fuji Kiku oder Kronprinz Rudolf – verschiedene Apfelsorten wachsen entlang der 25 km langen Steirischen Apfelstraße.

Steirischer Apfel

SteirerKren

Das Original stammt aus der Südsteiermark. Der SteirerKren entfaltet beim Reiben seine unverwechselbare Schärfe – würzig, frisch und intensiv.

SteirerKren

Stollenkäse

Im Almenland reift Käse tief im Berg: 100 Meter unter der Erde entfalten Laibe im Silberbergwerk-Stollen ihr würziges, unverwechselbares Aroma.

Stollenkäse
#eatAUT

Erlebt Originale in der Steiermark!

Erst der Wein, dann das Essen: Drei Winzer:innen der Weingüter Tement, Engel und Langmann Lex stellen je einen besonderen Wein vor. 3-Sterne-Koch Heinz Reitbauer kreiert im Steirereck am Pogusch dazu passende Gerichte, die die Aromen des Weins optimal ergänzen.

Koch versus KI: Was gibt’s heute zu essen, KI? Christoph Mandl  kocht im Weingut Neumeister im Restaurant Saziani Stub‘n in Straden im der Südoststeiermark. Gemeinsam mit Sommelière Ruth Mandl bietet Christoph dort eine moderne, saisonal inspirierte Küche auf der fundierten Basis französischer Kulinarik.

Das Auge isst mit: Eveline Wild schafft süße Kunstwerke. Sinnlich und bildlich erscheinen ihre Kreationen wie im Museum. Die talentierte Konditorin bringt das süße Leben in den WILDen EDER in das 4-Sterne Hotel in St. Kathrein am Offenegg in der Steiermark.

Erst der Wein, dann das EssenEveline Wild – Das Auge isst mit

Rezepte aus der Steiermark

Steirisches Backhendl

Steirischer Backhenderlsalat

Forellenfilet mit Waldpilzen

Steirisches Wurzelfleisch

Kulinarik-Events

FAQs

Das steirische Kürbiskernöl verfeinert Speisen wie den Grazer Krauthäuptel Salat, den Backhenderlsalat, den Käferbohnensalat sowie Süßspeisen mit zartem, nussigen Geschmack. Entlang der steirischen Apfelstraße wachsen knackige Sorten, im Thermen- und Vulkanland duftet Vulcano-Schinken. Im kalten Quellwasser in den Alpen leben Saiblinge, Forellen und Gebirgsgarnelen. Südliches Flair und fruchtige Weine gibt es bei Weinfesten und in Buschenschänken entlang der Steirischen Weinstraßen.

Die acht steirischen Weinstraßen verteilen sich auf drei Weinbauregionen: das Thermen- und Vulkanland Steiermark, wo die Weinreben im Vulkangestein wurzeln. Die Südsteiermark, deren Landschaftsbild steile Weingärten, Streuobstwiesen, Wälder und moderne Weinbauarchitektur prägen. Und die Weststeiermark: Sie ist zwar ein kleines, aber bedeutendes Roséweingebiet, wo aus dem Blauen Wildbacher der Schilcherwein gekeltert wird. Entlang der steirischen Weinstraßen bieten Winzer:innen Verkostungen und Kellerführungen an.

Eine kulinarische Reise durch die Steiermark führt vom Dachstein-Gletscher über die Genusshauptstadt Graz zu Heilquellen im Thermen- und Vulkanland bis zum Wein. Hier eine Auswahl der Top-Restaurants in der Steiermark

In der GenussHauptstadt Graz gibt es zahlreiche Haubenlokale. Sie verdanken diese Auszeichnung den herzlichen und innovativen Gastronom:innen, die auf regionale Produkte bauen und Mut zu Kreativität beweisen. 

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