Eine kulinarische Reise durch die Steiermark führt von der Almkulinarik über die GenussHauptstadt Graz entlang von Kürbisfeldern bis zum Wein.

Trotz dieser unterschiedlichen Landschaftstypen verbindet ein Charakterzug die Menschen: die steirische Herzlichkeit. Sie ist geprägt von unkomplizierter Neugier, gewürzt mit Großzügigkeit und einer Portion Gelassenheit. Diese Charakterzüge spiegeln sich auch in den Almhütten, den Hofläden, auf den Bauernmärkten, in den Buschenschänken entlang der Steirischen Weinstraßen, in den Gasthäusern und Restaurants wider. Und natürlich in den regionalen Produkten und Gerichten, die dort verkostet werden können.

Man könnte behaupten, dass durch die Adern der Steirer:innen Kürbiskernöl fließt. Das grüne Gold verleiht Speisen wie dem Grazer Krauthäuptel Salat, dem Backhendlsalat, dem Käferbohnensalat und Süßspeisen diesen zarten, nussigen Geschmack. Knackige, süße, säuerliche Apfelsorten von Arlet, Gala, Kronprinz Rudolf bis Elstar verkosten Besucher:innen auf der Apfelstraße, die sich durch die Oststeiermark schlängelt. Im kalten Quellwasser in den Alpen tummeln sich Saiblinge, Forellen und Gebirgsgarnelen. Südliches Flair und fruchtige Weine gibt es bei Weinfesten und in Buschenschänken entlang der Steirischen Weinstraßen. Ein reizvoller Flecken Erde mit herzlichen Menschen. Das ist „echt steirisch“.