Die besten Restaurants in der Steiermark
So viel Gutes kommt von den steirischen Feldern, Wäldern und Seen
Auf so viele Arten lassen sich die Schätze der Region veredeln, kombinieren, interpretieren und verwandeln. Von Meister:innen des kulinarischen Fachs, die in den zahlreichen Haubenlokalen und Top-Restaurants mit ganz eigenen Handschriften und Blick über den Tellerrand zu verzaubern wissen. Pure Poesie!
Das „grüne Herz Österreichs“ hat den höchsten Waldanteil des Landes, ist aber auch wunderbar gebirgig und bringt Naturliebhaber:innen mit zahlreichen Seen, Gärten und Weinbergen ins Staunen. Die landschaftliche Vielfalt ist so bemerkenswert wie die Kulinarik, die sich unter anderem an zauberhaften Orten am Wasser oder mitten im Grünen niedergelassen hat.
Steirisches Backhendl, Käferbohnensalat mit Kürbiskernöl und Forelle mit Polentakruste sind nur einige der steirischen Wirtshausklassiker, die euch in den Gasthäusern des Bundeslands erwarten. Traditionelle Hausmannskost auf höchstem Niveau, die oft mit Neuem kombiniert wird. Und stets mit großer Herzlichkeit serviert wird – denn auch dafür ist die Steiermark bekannt.
Top-Restaurants in der Steiermark
Haute Cuisine auf bodenständig: Im Jugendstilambiente des Steirerschlössls in Zeltweg genießt ihr zeitgemäß veredelte steirische Klassiker mit internationalen Akzenten. Das i-Tüpfelchen: die frischen Kräuter.
Eine subtile, elegante Küche samt perfekt abgestimmter Weinbegleitung kredenzt Gerhard Fuchs – ganz ohne Speisekarte – in der Weinbank in Ehrenhausen, dabei spielt auch Feines aus dem Friaul und Istrien eine Rolle.
In Bad Gleichenberg setzen die Geschwister Rauch auf Lokales, das sie innovativ verarbeiten und als „Abbild der Saison“ verstehen.
In der Saziani Stub’n in Straden wiederum überrascht Christoph Mandl mit unprätentiösen, geradlinigen Gerichten und herrlichen Weinen vom eigenen Gut.
Als eines der besten Wirtshäuser des Landes gilt Heinz Reitbauers Steirereck am Pogusch, vieles kommt aus der eigenen Landwirtschaft mit nicht weniger als 500 verschiedenen Pflanzen und Kräutern.
Spitzenrestaurants in der Steiermark
Der Schlosskeller Südsteiermark ist eine Top-Adresse für alle, die Überraschungen lieben – bei den Menüs wisst ihr nicht, was kommt. Gewiss ist aber, dass es kreativ ist, handwerklich präzise und lokal-saisonal.
„Unsere Teller sind eine Bühne für die bäuerliche Landwirtschaft“, sagt Andreas Krainer über seine neue steirische Küche, die er im Hotelrestaurant Krainer in Langenwang kredenzt.
Im Minirestaurant Johanns Living in Bruck an der Mur kommen Klassiker mit Weitblick auf den Tisch. Ein Tipp ist die ungestopfte Gänseleber mit Blunzen und Kutteln.
Weitläufiger ist Schloss Gabelhofen, die durchdachte Regionalküche präsentiert sich aromareich und veredelt gerne Wild aus hauseigener Jagd und Fisch aus heimischen Gewässern.
Das Gasthaus Haberl in Ilz bleibt seiner regional-saisonalen Traditionsküche treu, ohne die Gegenwart zu ignorieren. Und beeindruckt mit einer feinen Weinkarte.
Restaurants mit besonderem Ambiente in der Steiermark
Der Lurgbauer liegt in einem ruhigen Seitental des Mariazellerlands, hier wird „from farm to table“ auf höchstem Niveau praktiziert, u.a. mit eigenen Angus-Rindern.
Inmitten des wunderschönen Naturparks Almenland befindet sich das ZeitRaum, hier serviert Stefan Eder „regio-globale Kulinarik“ aus gesunden Zutaten. Süße Stars: die Pralinen!
Im Wirtshaus Maitz gibt es eine Sonnenterrasse mit Blick auf die Weinberge der Südsteiermark, auf die Tische kommen beste Regionalküche (Tipp: Cordon Bleu), mediterran angehauchte Gerichte und feiner Wein.
Das Restaurant Schlossberg in Graz bietet eine unglaubliche Aussicht auf die Stadt, sie macht der internationalen und gehoben-bodenständigen Küche fast schon Konkurrenz.
Auch „Das James“ befindet sich an einem besonderen Ort, nämlich am Golfplatz in Bad Aussee, von wo aus die Berge zu sehen sind. Die Küche? Klassisch mit Aromen aus der weiten Welt.
Restaurants mit besonderem Ausblick in der Steiermark
Lust auf einen Aperitif am Holzboot? Den gibt es im Restaurant Seeplatz'l am Grundlsee, die regional-bodenständige Hauptspeise wird auf der Seeterrasse serviert.
Direkt am sagenumwobenen Toplitzsee liegt die Fischerhütte, zu empfehlen sind hier die frischen Forellen und Saiblinge.
Das Wirtshaus Lilli steht am schönen Hauptplatz in Fehring, im Gastgarten oder der modernen Stuben wird nicht nur gehobene Wirtshausküche serviert, sondern auch ideenreiches Fine Dining. Spannend!
An der Südsteirischen Weinstraße wiederum liegt das zauberhafte kleine Wirtshaus von Lilli & Jojo, der Blick auf die Weinberge ist so fabelhaft wie die saisonal-regionalen Überraschungsmenüs des Kochtalents Joachim Gradwohl.
Die Geiger Alm liegt in den Bergen des Ausseerlandes, in der kleinen Almhütte geschieht kulinarisch Großes von internationalem Format, wenn Dominik Utassy seiner Fantasie freien Lauf lässt.
Gasthäuser in der Steiermark
Das Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte am Ödensee tischt „Sattmacher, leichten Genuss und neue Kreationen von erdig, urig, traditionell bis fein, elegant, exklusiv“ auf, frischer Fisch inklusive.
Im Kehlberghof in Graz gibt es zeitgemäß Bodenständiges mit Blick über den Tellerrand, das durchaus auch originell sein kann.
Wirtshausklassiker werden im Restaurant Mayer in St. Martin am Grimming mit Überraschungsmenüs kombiniert, auch Veganes und Vegetarisches steht auf der Karte.
Ähnlich geht es im Wirtshaus Wörgötter in Ligist zu, wo neben der typischen Wirtshausküche auch Fine Dining geboten wird.
Im Kogel3 in Leibnitz wird in zwanglos eleganter Atmosphäre bei Weinbergblick auch nicht nur regionales Traditionelles, sondern ebenso Weltläufiges aufgetischt. Gut kombiniert!
Wirtshäuser in der Steiermark
Der Johann Genussraum in Schladming beweist, dass urban und alpin keine Widersprüche sind – genauso wenig wie klassisch und modern.
Auch beim Genusstreffpunkt Höfer in Weinitzen bei Graz wird traditionelle österreichische Küche modern interpretiert. Wer tiefe Einblicke haben will, wähle die „Genussreise“, ein 5-Gänge-Menü mit saisonalen Schwerpunkten.
Eine Melange aus Wirtshaus und Restaurant mit feinen eigenen Weinen ist auch der Harkamp im Saustal inmitten der Weinberge, Weinsuppe und Backhendl sind besonders beliebt.
Das ARX Restaurant in Rohrmoos-Schladming überrascht mit Gerichten, die sowohl traditionell als auch innovativ sind und mit Kräuter aus dem eigenen Garten veredelt werden; Naturweine gibt’s ebenso.
Im Retter Bio-Restaurant in Pöllauberg wird mit handverlesen Bio-Produkten aus einem Umkreis von 25 km gearbeitet, es darf auch vegan sein. Ein Pionierbetrieb in Sachen Bio!