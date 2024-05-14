Frau im blauen Spitzenoberteil hält Rotweinglas über den Kopf, gewölbte Decke im Hintergrund.
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Kunst und Kultur in Österreich
Museen und Schlösser, Musik, Festivals und UNESCO-Welterbestätten: Kulturhighlights als Erlebnis

Erlebt Österreichs Kunst und Kultur: Museen, Schlösser, Musik, Festivals und berühmte Persönlichkeiten zeigen Geschichte, Kreativität und kulturelles Lebensgefühl.

In monumentalen Mauern von Burgen und Schlössern, in uralten Klosterhallen und in Museen, Galerien und Konzertsälen ist Österreichs Geschichte und Kreativität zu spüren. Hier atmen die historischen Ereignisse längst vergangener Zeit, und die Werke von Musiker:innen erklingen, deren Namen die Welt kennt. Wer den Spuren von Persönlichkeiten folgt, die in Österreich gewirkt haben, entdeckt mehr als ihre Werke: die Geschichten hinter den Genies, die Räume, in denen sie lebten, die Ideen, die sie inspirierten.

Und mittendrin zeigt sich das kulturelle Lebensgefühl Österreichs in Brauchtum, handwerklicher Kunstfertigkeit und naturverbundenen Traditionen – ein Zusammenspiel von Kreativität, Bodenständigkeit und nachhaltigem Können, das zu fühlen ist, sobald ihr es erlebt.

Kulturschätze, Kunst und berühmte Persönlichkeiten

Österreichs Kulturschätze bewahren den barocken Prunk altehrwürdiger Bibliotheken, kunstvolle Schlossgärten und UNESCO-Welterbestätten. Städte, Architektur und die Geschichte berühmter Persönlichkeiten verschmelzen zu einem Erlebnis voller Kunst, Kultur und Tradition.

Städte und Kulturregionen: Sehenswürdigkeiten und Kulinarik

Von urbanen Kulturhighlights bis alpine Regionen wie Altaussee, Salzkammergut oder Bregenzerwald: Österreichs Städte und Kulturregionen verbinden Geschichte, Genuss und Natur zu neuen Erlebnissen.

Zell am See-Kaprun: Gletscherwelten und Seepromenade

Ein wunderschöner Ort am Zeller See, umgeben von den Alpen. Wandern, Baden und Boot fahren im Sommer, im Winter ein bekanntes als Skigebiet.

Urlaub in Zell am See-Kaprun

Gasteinertal: Thermenwelt und alpine Avantgarde

Ein traditionsreicher und einst mondäner Kurort im Gasteinertal, bekannt für seine Thermalquellen, Wanderungen und Wintersportmöglichkeiten.

Urlaub im Gasteinertal

Kulturhighlights: Erlebnisse mit Österreich-Feeling

Lipizzaner in der Hofreitschule, barocke Prunkräume in Schönbrunn, Wiener Klang im Musikverein, Stift Melk in Blattgold und Marmor, Carnuntum als lebendige Römerstadt: Erlebt Österreichs Kultur in ihren ureigenen Ausprägungen.

Musikhighlights: Festivals, Events und Musikgenies

Österreich klingt in allen Facetten: Klassik im prunkvollen Saal, Jazz unter freiem Himmel, Popfestivals in Alpenkulissen. Schloss- und Stadtfestivals verbinden Musik, Kunst und Kulinarik. Mozart, Strauss, Beethoven und Co. machen Österreich zum Land der Klangabenteuer.

Events: Sternstunden in Kultur, Musik und Kulinarik

Events und Veranstaltungen
Klimaschutz-Info

Denkmalschutz – ein Synonym für Nachhaltigkeit

Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum?

  • Denkmalschutz kann dazu beitragen, Ressourcen zu sparen. Bestehende Bauten bleiben erhalten, sodass keine neuen Bauprojekte auf Grünflächen realisiert werden müssen.

  • Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle, indem er zur Erhaltung historischer Bauten beiträgt. Das kann die regionale Identität stärken und das kulturelle Angebot bereichern.

  • Viele historische Gebäude wurden ursprünglich aus natürlichen Materialien gebaut, oft aus der Region. Bei Restaurierungen wird versucht, diese Materialien einzusetzen, um die Originalität der Gebäude zu erhalten.

  • Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten und ihrem Lebensraum kann geschützt werden.

Nachhaltig reisen

FAQs

Ja, Bundesländercards und Städtecards bieten Vergünstigungen in Museen, bei Stadtführungen oder im öffentlichen Nahverkehr. Einige Erlebnisse sind kostenlos, bei anderen Sehenswürdigkeiten gibt es Rabatte. Erhältlich sind die Karten bei den Touristen-Informationen oder den teilnehmenden Unterkünften.

Zu den kulturellen Schmuckstücken in Österreich zählen etwa Schlösser und Burgen, Stifte und Klöster, UNESCO-Welterbestätten sowie herausragende Museen und Galerien. Außerdem ist Österreich Heimat zahlreicher Musik- und Festivalorte, von klassischer Musik bis hin zu zeitgenössischen Festivals.

Unbedingt sehenswert sind Schloss Schönbrunn, der Stephansdom, Stift Melk, Carnuntum, Schloss Ambras, das Belvedere, die Hofburg, der Musikverein und die Spanische Hofreitschule – echte Ikonen österreichischer Kultur.

Ja, denn Österreich ist berühmt für seine Musiktradition. Dem Leben und Werk von Menschen nachzuspüren, die Bedeutendes geschaffen haben, ist höchst inspirierend. Dazu gibt es in Österreich viele interessante Plätze und Orte. Komponisten wie Mozart, Schubert, Bruckner oder Strauss haben hier gewirkt. Ihre Wirkstätten, Musikfestivals und Konzerthäuser zählen zu den kulturellen Hauptanziehungspunkten.

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