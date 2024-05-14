Österreichs Skihütten 2.0
Genusstipps für den Berg
Einleitung
Österreichs Skihütten mit ihren Holzterrassen und Hüttengerichten sind legendär. Groß ist daher die Vorfreude auf den gemeinsamen „Einkehrschwung“ nach einem erlebnisreichen Skitag in den Bergen: Skier oder Snowboards abschnallen, in der urigen Stube oder am Holztisch auf der Sonnenterrasse Platz nehmen. Käsespätzle, reichlich gewürzt mit Bergkäse, oder einen flaumigen Germknödel bestellen. Oder lieber eine Brettljause? Hübsch angerichtet auf einem Holzbrett mit Hauswürstel, Speck, Bauernbutter und selbstgemachtem Holzofenbrot. Und als Zugabe die Aussicht auf die imposanten Berge im Abendlicht.
Jeder Almhütte ihre Architektur: Aus Alt mach Neu – oder ganz anders? Die Gastgeber:innen in den Skigebieten streben danach, ihre urigen Hütten in zeitgemäßem Stil zu gestalten. Es wird renoviert, umgebaut oder ein Glaskubus bei der Bergstation aufgestellt.
Genuss-Skihütten in Österreichs Skigebieten
Coole Skihütten in Tirol
Kristallhütte
Ein Tiroler Gröstl essen mit Blick auf das gesamte Zillertal. In der Kristallhütte in Ramsau im Skigebiet Hochzillertal trifft gemütliche Berghütte auf edles Luxushotel.
Schneekarhütte
Familie Bair kocht in Hippach im Zillertal kreative Gerichte mit biologischen Lebensmitteln vom eigenen Bauernhof. Und das in 2.230 Meter Höhe.
Wedelhütte
Ihr müsst nicht vorher kurze Schwünge (= wedeln) beim Skifahren trainieren, um in die Wedelhütte in Kaltenbach im Hochzillertal einzukehren.
ice Q
In der Glasfassade des ice Q in Sölden spiegeln sich die Ötztaler Alpen. Die Speisen im Restaurant, die Weine und Tapas in der Lounge sind Teil des Gesamtkunstwerks.
Moderne Skihütten in Vorarlberg
Frööd
Das Restaurant Frööd an der Bergstation der Panoramabahn in Bürserberg erstaunt mit moderner Holzarchitektur und dem Ausblick auf die Bergwelt des Brandnertals.
Der Wolf
Alpine Architektur aus Fichtenholz, Speisen von Riebel bis Curry und ein Bergpanorama im Großformat. All das erlebt ihr in der Skihütte „Der Wolf“ in Lech am Arlberg.
Stylische Skihütten im SalzburgerLand
Die Deantnerin
In der Skiregion Hochkönig in Dienten steht die moderne Almhütte für gutes Essen. Euch erwartet ein gemütliches und urbanes Ambiente in der Stube und in der Lounge.
Wieseralm
Die Almhütte des Hotels Wiesergut serviert im Skigebiet Saalbach Hinterglemm am Reiterkogel Gourmet-Küche mit Qualitätsprodukten aus der eigenen Landwirtschaft.
Hendl Fischerei
Der Mountain Club des Hotels Mama Thresl serviert im Skigebiet Leogang an der Bergstation Asitzbahn in lockerer Atmosphäre coole Drinks, Grillhuhn und Heumilch-Softeis.
tom Almhütte
Eine Hütte namens tom aus Holz und Glas mit modernem Hüttenflair erstaunt Skifahrer:innen in Maria Alm in der Skiregion Hochkönig.
Wir sind bio. Rund um die Food Hall bauen wir selbst Kräuter, Salate und Tomaten in Hochbeeten und Glashäusern an. Wir haben ein Bienenhaus aufgestellt und Streuobstwiesen angelegt.Maria Schmid-Harml, Eigentümerin der Lumberjack Food Hall
Genuss-Skihütten in der Steiermark
Gumpen BAR
Drinks und steirische Snacks: Eine kleine Skihütte 2.0 aus Holz mit Glasfront, Sonnenterrasse und Bergpanorama in der Skiregion Schladming-Dachstein in Haus im Ennstal.
Krummholzhütte
Beim Blick, der sich von der Skihütte aus in Haus im Ennstal auf den Dachstein eröffnet, kann einem vor Staunen schon mal der Mund offen stehen bleiben.
Eagle
In St. Georgen am Kreischberg thront das architektonische Highlight „Eagle“, ein Restaurant mit Bar und „Drive-in“ für besonders hungrige Skifahrer:innen.
Almkulinarik vom Haubenkoch
Haubenkoch Richard Rauch bringt die Almküche auf ein neues Niveau. Die Almkulinarik in der Region Schladming-Dachstein vereint das Beste aus zwei Welten – Ursprünglichkeit und kreative Raffinesse.
Im Sommer wie im Winter entstehen auf den Almen der Region Gerichte, die Tradition spürbar machen und zugleich überraschen. Federführend dabei: Haubenkoch Richard Rauch, der gemeinsam mit Köch:innen aus der Region zeigt, wie zeitgemäße alpine Küche schmecken kann.
Ob Hendlhaxerl in Zirben-Buttermilch, geschmorte Rindsbackerl oder Crème brûlée mit Wiesenkräutern – hier trifft Bodenständigkeit auf feine Veredelung. Alles wird regional gedacht, zeitgemäß interpretiert – mit dem Anspruch, Genuss und Herkunft in Einklang zu bringen.
Gemütliche Skihütten in Kärnten
AlmZeit-Hütte
Im Skigebiet Turracher Höhe in den Nockbergen verwöhnt die Almzeit-Hütte ihre Gäste mit köstlichen Gerichten, die im „Reindl“ (in der Pfanne) serviert werden.
eve alps-Hütte
Die Panoramahütte in Bad Kleinkirchheim verwöhnt mit „homemade Drinks“ mit klingenden Namen wie „Eis-Carver 3.0“ sowie mit Spezialitäten aus Kärnten.
Typische Hüttengerichte mit Rezepten
Nachhaltiger Winterurlaub
Winter und Skiurlaub in Österreichs Alpen ist legendär. Damit das so bleibt, ändert sich gerade vieles:
Die Skiregion „Klimaberg“ Katschberg liegt mitten im „UNESCO-Biosphärenpark Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge“ und ist mit dem österreichischen Umweltzeichen und dem deutschen „Green Tourism Award“ ausgezeichnet.
Im Skigebiet Zell am See fahren Seilbahnen mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien.
Im Skigebiet Kaprun schützt Snowfarming den Gletscher. Der Schnee für den nächsten Winter wird aufbewahrt und die Eisfläche an der Gletscherzunge abgedeckt.
Die Skiregion Schladming-Dachstein setzt auf eine klimafreundliche Anreise mit dem Zug sowie auf Skibusse und E-Tankstellen vor Ort.
In der Skiregion Wilder Kaiser wird jeder Gast, der mit der Bahn anreist, belohnt: Die Vorteile auf einen Blick.
In den Skigebieten Silvretta Montafon, Golm und Brandnertal buchen Ski-Gäste online ein Green Ticket.