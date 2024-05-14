Sternenpark, Sternen-Picknick, Sterngärten: Sterneschauen ist ein fantastisches Erlebnis. Wo sind die Plätze, an denen der Sternenhimmel zur magischen Bühne wird?

Stille, ein unsichtbares Grillenzirpen, die Luft ist klar, tiefe Dunkelheit. Und hoch über der friedlichen Naturszene: das überwältigende Funkeln des Sternenhimmels. Seit Jahrtausenden besteht die Faszination der Himmelskörper, über die unzählige Geschichten von Gottheiten und der Menschenwelt geschrieben wurden. Das Geheimnis der unendlichen Sternenwelt, die Fragen nach dem Woher und Warum und die Suche nach der „höheren Macht“ beschäftigen die Menschen seit tausenden von Jahren: Astronomie – die erste Wissenschaft der Menschheit.

„Organisierter“ Sternenzauber zeigt sich von seiner leuchtenden Seite – und das nicht nur für Romantiker:innen. Eigene Nacht-Landschaftsschutzgebiete wie der Sternenpark im Salzkammergut oder das „Dark Sky Reserve“ in der Steiermark sowie in Ober- und Niederösterreich erhalten und schützen die Dunkelheit. Davon profitieren Mensch, Tier und Umwelt. In Österreichs Regionen gibt es immer mehr Plätze, an denen das Sterneschauen zum reinen Vergnügen wird – angeleitet in Sterneworkshops, Führungen und Sternwarten. Oder ihr entdeckt selbst die überwältigende Schönheit des Sternenhimmels, zu erleben auf zahlreichen Plätzen und Wanderwegen.