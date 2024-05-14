Stift Melk auf einem Felsen über der Donau, Schiff am Ufer, Bäume im Vordergrund, blauer Himmel.
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Die prachtvollsten Stifte und Klöster in Österreich
Kraftorte der Stille

Österreichs jahrhundertealte Stifte und Klöster gelten als Orte des Innehaltens, sind von unschätzbarem kulturellen Wert und dienen als Kraftorte der Stille.

Ruhe finden, Natur erleben, Geschichte spüren

Sprichwörtlich himmlische Ausflugsziele gibt es reichlich in Österreich: Die prachtvollsten Stifte und Klöster sind über das ganze Land verteilt, jedes einzelne Bauwerk ist ein Juwel der sakralen Baukunst und birgt umfangreiche kulturelle Schätze. Bibliotheken von höchstem Wert, kunstvolle Marmorsäle oder Museen ziehen Menschen mit (kunst)historischem Interesse an. Das Bedürfnis nach innerer Einkehr, Ruhe und spirituellem Rückzug wird an den geschichtsträchtigen Orten gestillt und die Begeisterung für Kunst und Architektur ausgelebt.

Die Gründungsjahre vieler Stifte und Klöster liegen im Mittelalter. Die wechselvolle Geschichte der unterschiedlichen Epochen ist an den Umgestaltungen zu sehen, die meistens im Barock stattfanden. Zahlreiche Stifte und Klöster sind beliebte kulturelle Veranstaltungsorte der Gegenwart, andere bieten Fastenseminare an, wiederum andere sind berühmt für selbst gebrautes Bier, Delikatessen oder wunderbare Kräutergärten.

Die schönsten Stifte und Klöster in Niederösterreich

Stift Melk

Stift Melk wurde im 11. Jahrhundert gegründet und thront geradezu majestätisch über der Donau. Bekannt für seine spektakuläre Bibliothek und den reizvollen Stiftsgarten.

Stift Melk

Stift Göttweig

Auf einer Anhöhe über dem Donautal erhebt sich Stift Göttweig, das barocke Kraftzentrum des 18. Jahrhunderts. Sehenswert: der Panoramablick und die barocke Ausstattung.

Stift Göttweig

Stift Klosterneuburg

Stift Klosterneuburg kombiniert kaiserliches Erbe mit sakraler Kunst, wurde im 12. Jahrhundert erbaut und im Barock umgestaltet. Ideal für einen Ausflug von Wien.

Stift Klosterneuburg

Stift Heiligenkreuz

Gegründet im 12. Jahrhundert und eingebettet im Wienerwald, führt das Stift Heiligenkreuz seine musikalische Tradition der gregorianischen Choräle bis heute fort.

Stift Heiligenkreuz

Stift Altenburg

Stift Altenburg, gegründet im 12. Jahrhundert, beherbergt eine beeindruckende Bibliothek. Der „Garten der Religionen“ ist ein Symbol für interkulturellen Austausch.

Stift Altenburg

Stift Seitenstetten

Stift Seitenstetten, im Mostviertel gelegen, präsentiert sich in Barockarchitektur aus dem 18. Jahrhundert und mit weitläufigen Gärten.

Stift Seitenstetten

Stift Geras

Stift Geras, gegründet im 12. Jahrhundert, liegt eingebettet in die ruhige Landschaft des Waldviertels. Geschätzt als Rückzugsort für Fastenseminare.

Stift Geras

Kloster Pernegg

Im Kloster Pernegg, erbaut im 12. Jahrhundert, finden Menschen Ruhe und Einklang bei Fastenkur und Meditation. Im Garten führt ein Pfad durch die Stille.

Kloster Pernegg

Stift Herzogenburg

Das im 13. Jahrhundert gegründete Stift Herzogenburg liegt an der historischen Jakobsweg-Route und präsentiert Orgelkonzerte und Kunstsammlungen.

Stift Herzogenburg

Die schönsten Stifte und Klöster in Oberösterreich

Stift St. Florian

Stift St. Florian ehrt Anton Bruckner mit einer nach dem Komponisten benannten Orgel. Berühmt ist auch die umfangreiche historische Bibliothek mit 150.000 Bänden.

Stift St. Florian

Stift Schlägl

Über 800 Jahre Geschichte speichern die Stiftsmauern, zu denen eine gotische Kirche, eine romanische Krypta und eine neubarocke Bibliothek gehören.

Stift Schlägl

Stift Kremsmünster

Kremsmünster gilt als eine der größten klösterlichen Barockbauten des Landes. Im Kloster leben benediktinische Mönche, in dem auch ein Museum untergebracht ist.

Stift Kremsmünster

Stift Schlierbach

Im barocken Stift wird gebetet, gelesen, gearbeitet. Und außerdem genussvoll und kreativ gewerkt in der eigenen Biokäserei und einer Werkstatt für Glasmalerei.

Stift Schlierbach

Benediktinerkloster Mondsee

Das Benediktinerkloster Mondsee nutzt seine historische Aura am Seeufer, um auch als Bühne für kulturelle Events eingesetzt zu werden.

Benediktinerkloster Mondsee

Stift Engelszell

Stift Engelszell stellt einzigartige Delikatessen wie Liköre, Käse und Biere her – alles vor der Kulisse des stillen Trappistenordens.

Stift Engelszell

Stift Reichersberg

Die imposante Abtei, gegründet 1084, beherbergt eine umfangreiche Bibliothek und historische Manuskripte und bietet zahlreiche Bildungs- und Kulturveranstaltungen an.

Stift Reichersberg

Stift Lambach

Das Benediktinerkloster in Lambach, gegründet 1056, besitzt eine bemerkenswerte romanische Basilika und wertvolle Fresken, die zu den ältesten in Österreich gehören.

Stift Lambach

Die schönsten Stifte und Klöster in Salzburg

Erzabtei St. Peter

Mitten in der Altstadt Salzburgs liegt die Erzabtei St. Peter, das älteste Benediktinerkloster im deutschsprachigen Raum und berühmte Institution der Stadtgeschichte.

Erzabtei St. Peter

Stift Nonnberg

Stift Nonnberg, gegründet im Jahr 714, ist das älteste Frauenkloster der Welt und beeindruckt mit romanischer Architektur und gotischen Elementen in der Klosterkirche.

Stift Nonnberg

Kapuzinerkloster

Gegründet 1594 und erbaut auf dem Kapuzinerberg in Salzburg, ist das schlichte Kapuzinerkloster ein ruhiger, spiritueller Ort mit wunderschöner Aussicht auf die Stadt.

Kapuzinerkloster
Orte des Handeln und der Bildung

Warum es Klöster und Stifte gibt

Die Metapher von Österreichs Klöstern als Zeitkapsel der europäischen Geschichte ist besonders treffend. Denn Kunst und Kultur wurden über die Jahrhunderte in den ehrwürdigen sakralen Bauwerken auf einzigartige Weise konserviert.

Im Mittelalter waren diese Institutionen nicht nur spirituelle Zentren, sondern auch lebendige Orte des Handels und der Bildung. An wichtigen Handelsrouten gelegen, zogen sie Kaufleute an und waren tief mit der städtischen Wirtschaft verwoben.

Ursprünglich war das Leben in den Klöstern ein Zusammenspiel von Gebet, geistiger Lektüre und körperlicher Arbeit. Das ermöglichte das Überleben der Gemeinschaft und förderte zugleich Forschung und Lehre. Mit Schulen und vor allem den Bibliotheken und Schreibstuben waren die Klöster zentrale Orte der Wissensvermittlung.  

Die schönsten Stifte und Klöster in Tirol

Stift Stams

Stift Stams, gegründet 1273, verfügt über eine beeindruckende Barockkirche. Bekannt sind der Bernardisaal mit prunkvollen Stuckarbeiten und die Musikveranstaltungen.

Stift Stams

Stift Wilten

Stift Wilten in Innsbruck stammt aus dem 12. Jahrhundert und zeigt eindrucksvolle barocke Umbauten, darunter eine Kirche mit exquisiten Fresken.

Stift Wilten

Die schönsten Stifte und Klöster in der Steiermark

Benediktinerabtei Seckau

Die Benediktinerabtei Seckau, erbaut im 12. Jahrhundert, beeindruckt mit einem spätromanischen Dom und ist ein Kulturzentrum mit einer bedeutenden Sammlung von Kunst.

Benediktinerabtei Seckau

Münster Neuberg

Gotischer Bau im oberen Mürztal: Imposante Hallenkirche, gotischer Kreuzgang, Renaissance-Hochaltar und beeindruckender Holzdachstuhl – ein echtes Juwel.

Münster Neuberg

Basilika Mariazell

Die Basilika Mariazell, begründet im 12. Jahrhundert, ist ein Zentrum der Marienverehrung und ist bekannt für ihre spätbarocke Architektur und die Gnadenkapelle.

Basilika Mariazell

Stift Rein

Das 1129 gegründete Stift Rein ist das weltweit älteste bestehende Zisterzienserkloster und zeigt romanische sowie gotische Bauformen in seiner Klosteranlage.

Stift Rein

Stift Admont

Gegründet im Jahr 1074, ist das Stift berühmt für die größte Klosterbibliothek der Welt, erbaut im späten Barock. Die moderne Kunstgalerie spannt den Bogen zur Gegenwart.

Stift Admont

Stift St. Lambrecht

Stift St. Lambrecht, gegründet im 11. Jahrhundert, liegt in einem Naturpark und kombiniert romanische sowie gotische Stilelemente in der umfangreichen Klosteranlage.

Stift St. Lambrecht

Die schönsten Stifte und Klöster in Kärnten

Stift St. Paul

Das 1091 gegründete Stift St. Paul im Lavanttal, mit gotischen und barocken Einflüssen, beherbergt eine der wertvollsten Kunst- und Büchersammlungen in Kärnten.

Stift St. Paul

Stift Ossiach

Stift Ossiach, ein Benediktinerstift aus dem 11. Jahrhundert, dient heute als Musikakademie und Veranstaltungsort für das Musikfilmfestival im barocken Kirchenschiff.

Stift Ossiach

Stift Millstatt

Als ehemaliges Benediktinerkloster gegründet im 11. Jahrhundert, zeigt Stift Millstatt eine romanische Architektur und stellt zu Ostern das 400 Jahre alte Fastentuch aus.

Stift Millstatt

Stift Gurk

Der Dom zu Gurk, fertiggestellt im 12. Jahrhundert, ist ein Meisterwerk romanischer Baukunst. Die Krypta ist eindrucksvoll gestaltet mit 100 Säulen.

Stift Gurk
Klimaschutz-Info

Denkmalschutz – ein Synonym für Nachhaltigkeit

Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum?

  • Denkmalschutz kann dazu beitragen, Ressourcen zu sparen. Bestehende Bauten bleiben erhalten, sodass keine neuen Bauprojekte auf Grünflächen realisiert werden müssen.

  • Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle, indem er zur Erhaltung historischer Bauten beiträgt. Das kann die regionale Identität stärken und das kulturelle Angebot bereichern.

  • Viele historische Gebäude wurden ursprünglich aus natürlichen, oft in der Region gewonnenen Materialien gebaut. Bei Restaurierungen wird versucht, diese Materialien einzusetzen, um die Originalität der Gebäude zu erhalten.

  • Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten und ihrem Lebensraum kann geschützt werden. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.

FAQs

Obwohl beide Begriffe heute häufig gleichgestellt verwendet werden, gibt es bedeutende Unterschiede: Ein Kloster ist eine Gemeinschaft von Mönchen oder Nonnen, die sich dazu verpflichten, ihr Leben nach den Prinzipien der Armut, Keuschheit und des Gehorsams zu führen. Die Gemeinschaften sind in einem abgeschlossenen Gebäudekomplex untergebracht. Diese Abgeschlossenheit soll die spirituelle Vertiefung und das gemeinschaftliche Leben fördern.

Ein Stift hingegen war ursprünglich eine Einrichtung, die aus religiösen oder politischen Motiven gegründet wurde. Stifte sollten einerseits das Seelenheil der Stifter durch Gebete und Messen schützen, andererseits erfüllten sie auch weltliche Aufgaben. Sie beeinflussten politische Machtverhältnisse, sicherten Grenzen und Rechte und dienten häufig auch als Bildungszentren. Mitglieder eines Stifts konnten eigenes Vermögen besitzen und hatten die Möglichkeit, die Gemeinschaft wieder zu verlassen.

Das Stift St. Peter in der Salzburger Altstadt ist das älteste Kloster im deutschen Sprachraum. Seit seiner Gründung im Jahr 696 durch den Wormser Bischof Rupert diente es zunächst als Missionskloster, bevor es zur Residenz des Salzburger Erzbischofs aufstieg. Dieses historische Juwel ist heute Teil des Salzburger DomQuartiers und umgeben von der Stiftskirche und dem Petersfriedhof mit seinen Katakomben. St. Peter beherbergt die älteste Bibliothek Österreichs sowie das älteste Restaurant Mitteleuropas.

Stift Admont in der Steiermark, gegründet im Jahr 1074, ist das größte Stift Österreichs. Das bedeutende spirituelle Zentrum ist berühmt für seine barocke Architektur und die weltgrößte Klosterbibliothek.

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