Zwei Köche mit JRE-Schürzen nehmen Kräuterkorb von älterer Frau entgegen, Holzgebäude im Hintergrund.
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Hotels mit Umweltzeichen und Zertifizierungen in Österreich

Zertifizierte Unterkünfte in Österreich setzen Maßnahmen in Bereichen wie Energie, Mobilität, regionalen Produkten und Ressourceneinsatz.

Wer im Urlaub Wert auf transparente Informationen und nachvollziehbare Standards legt, findet in Österreich eine Auswahl an Unterkünften mit extern geprüften Zertifizierungen. Dazu zählen das Österreichische Umweltzeichen, das EU Ecolabel und Green Key.

Für Gäste bieten solche Unterkünfte Orientierung bei Themen wie regionaler Küche, Mobilitätsangeboten, Energieversorgung oder dem Umgang mit Ressourcen. Viele Betriebe informieren offen darüber, welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden und welche Zertifizierungen vorliegen.

Auch manche Regionen setzen auf gut vernetzte Bahn-, Bus- und Shuttleangebote sowie Konzepte für Wege ohne eigenes Auto. Die Plattform Orte von morgen sammelt Beispiele aus Städten und Modellregionen in Österreich, die unterschiedliche Mobilitätslösungen sichtbar machen.

Drei anerkannte Zertifizierungen für Hotels in Österreich

Zertifizierungen bieten Orientierung über Standards von Unterkünften. In Österreich nutzen viele Betriebe anerkannte Zertifizierungssysteme wie das Österreichische Umweltzeichen, das EU Ecolabel und Green Key. Die Programme definieren Kriterien und Prüfverfahren.

Österreichisches Umweltzeichen

Unterkünfte mit Österreichischem Umweltzeichen erfüllen definierte Kriterien zu Energie, Mobilität, Ressourcenmanagement und regionalem Angebot.

Österreichisches Umweltzeichen

EU Ecolabel

Das europaweit anerkannte EU Ecolabel zeichnet Beherbergungsbetriebe aus, die festgelegte Kriterien etwa bei Energie, Wasser und Umweltmanagement erfüllen.

EU Ecolabel

Green Key

Green Key ist ein internationales Zertifizierungsprogramm für Tourismusbetriebe mit Kriterien zu Energie, Wasserverbrauch, Abfallmanagement und Betriebsabläufen.

Green Key

Zertifizierte Hotels

Biohotel Rupertus in Leogang

Biohotel mit Österreichischem Umweltzeichen, regionaler Küche, Naturpool und Wellnessbereich in den Salzburger Bergen.

Biohotel Rupertus

Naturhotel Outside in Matrei

4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen und EU Ecolabel. Hotel mit Wellnessbereich, regionaler Küche und Blick auf die Osttiroler Berge.

Naturhotel Outside

Boutique Hotel SPIESS & SPIESS in Wien

4 Sterne. Österreichisches Umweltzeichen. Frühstück mit regionalen Produkten und zentrale Stadtlage.

Boutiquehotel Spiess & Spiess

Hotel Eichingerbauer am Mondsee

Das mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnete 4-Sterne-Superior-Hotel setzt auf regionale Küche, Photovoltaik, Hackschnitzelheizung und E-Ladestationen.

Hotel Eichingerbauer

Biohotel Walserstuba im Kleinwalsertal

Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel mit regionaler Küche, Wellnessbereich und Blick auf die Berglandschaft des Kleinwalsertals.

Biohotel Walserstuba

Boutiquehotel Stadthalle in Wien

Österreichisches Umweltzeichen und EU Ecolabel. Hotel mit begrünter Dachterrasse, Innenhof und Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel.

Boutiquehotel Stadthalle

der daberer. das biohotel im Gailtal

4 Sterne. Österreichisches Umweltzeichen und EU Ecolabel. Biohotel mit regionaler Küche, Naturgarten und Wellnessbereich.

der daberer. das biohotel

Hotel Altstadt Vienna in Wien

Österreichisches Umweltzeichen und EU Ecolabel. Designhotel mit Kunstsammlung, regionalem Frühstück und Lage im Wiener Spittelbergviertel.

Hotel Altstadt Vienna

Bio-Natur-Resort Retter in der Oststeiermark

4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen. Resort mit Bio-Küche, Naturgarten und Wellnessbereich.

Bio-Natur-Resort Retter

Wellnesshotels mit Zertifizierung

Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt am Wilder Kaiser

5 Sterne. Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel mit Wellnessbereich, regionaler Küche und Bauernhof am Wilden Kaiser.

Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt

Biohotel Leutascherhof bei Seefeld

4 Sterne. Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel mit regionaler Küche, Naturmaterialien und Blick auf die Tiroler Berglandschaft.

Biohotel Leutascherhof

Almwellness Hotel Pierer auf der Teichalm

4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen. Hotel mit Wellnessbereich, regionaler Küche und Lage auf der steirischen Teichalm.

Almwellness Hotel Pierer

Hotel Schlosspark Mauerbach im Wienerwald

4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen. Hotel mit Wellnessbereich, Gartenanlage und Lage am Rand des Wienerwalds.

Hotel Schlosspark Mauerbach

Spa Resort Geinberg im Innviertel

4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen. Resort mit Thermalwelt, Wellnessbereich und regionaler Küche im oberösterreichischen Innviertel.

Spa Resort Geinberg

St. Martins Therme & Lodge am Neusiedler See-Seewinkel

4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen. Therme mit Lodge, Seeblick und Lage nahe dem Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel.

St. Martins Therme & Lodge

Welche Maßnahmen setzen zertifizierte Hotels um?

Viele zertifizierte Unterkünfte in Österreich setzen Maßnahmen in Bereichen wie Energie, Ressourcenmanagement, Architektur oder regionaler Zusammenarbeit um. Die Schwerpunkte unterscheiden sich je nach Betrieb und Zertifizierungssystem.

Energie und Ressourcen

  • freiwillige CO₂-Bilanzierung mit Maßnahmenplan

  • Zertifizierung durch externe Stellen

  • Strom aus erneuerbaren Quellen

  • biologisch abbaubare Reinigungsmittel

  • regionale Lieferant:innen

  • energieeffiziente Beleuchtung

Architektur und Ausstattung

  • regionale Baumaterialien

  • Wohnmaterialien aus Holz und anderen natürlichen Materialien

  • Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksbetrieben

  • Verbindung von traditioneller und moderner Architektur

Essen und Trinken

  • biologischer Eigenanbau

  • Lebensmittel von regionalen Bio-Betrieben

  • Kooperationen mit Landwirtschaftsbetrieben

  • hausgemachte Bio-Produkte

Regionale Zusammenarbeit

  • Angebote für Gäste und Einheimische

  • Kooperationen mit regionalen Betrieben

  • Projekte mit Kulturinitiativen

  • Mitarbeiter:innen-Angebote

  • Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen

Welche Angebote findet ihr in zertifizierten Restaurants?

  • saisonale Menüs mit Zutaten aus regionalem Ernteangebot

  • zertifizierte Bio-Produkte, etwa mit EU-Bio-Logo

  • Maßnahmen zum sparsamen Einsatz von Trinkwasser

  • Mülltrennung und Recycling

  • Portionsplanung und Kompostierung

  • Obst und Gemüse aus eigenem Anbau oder von regionalen Betrieben

  • Schulungen zu betrieblichen Abläufen und Ressourcenthemen

  • hausgemachte Produkte

Wohin geht die Reise?

Regionen, Hotels und neue Wege

Österreich bietet viele Möglichkeiten, Urlaub mit Blick auf regionale Angebote, Mobilität und zertifizierte Betriebe zu gestalten. Dazu zählen Naturerlebnisse ebenso wie Kultur, Kulinarik und Begegnungen mit Menschen vor Ort.

Urlaub entsteht durch viele Entscheidungen und Angebote – von der Anreise über die Unterkunft bis zu regionalen Mobilitäts- und Freizeitangeboten. Gäste, Betriebe und Regionen setzen dabei unterschiedliche Schwerpunkte und gestalten den Aufenthalt auf unterschiedliche Weise mit:

  • Die Gäste

    Viele Reisende achten bei ihrer Urlaubsplanung auf Aspekte wie Bahn- und Busanbindung, regionale Produkte oder zertifizierte Unterkünfte.

  • Die Gastgeber:innen

    Viele Betriebe setzen Schwerpunkte bei Themen wie Barrierefreiheit, Mitarbeiter:innen-Angeboten, regionaler Zusammenarbeit oder Energieversorgung.

  • Die Regionen

    Mehrere Regionen in Österreich arbeiten mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Destinationen. Die Zertifizierung basiert auf definierten Kriterien und externen Prüfverfahren.

Regionen mit Ö-Umweltzeichen

FAQs

Für Gäste, die bei der Wahl ihrer Unterkunft auf geprüfte Standards setzen, bieten diese drei anerkannten Zertifikate Orientierung:

 

Mehrere Regionen in Österreich tragen das Österreichische Umweltzeichen für Destinationen. Die Zertifizierung basiert auf definierten Kriterien und externen Prüfverfahren. Folgende fünf Regionen sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert:

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