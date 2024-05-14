Segeln, Surfen und Baden im Achensee, Wandern und Mountainbiken zwischen Karwendel und Rofan: Tirols größter See verbindet Urlaub am Wasser mit Tagen in den Bergen.

Mit rund 6,8 Quadratkilometern ist der Achensee der größte See Tirols, auf 929 Metern Seehöhe zwischen Karwendel- und Rofangebirge. Seine türkise Färbung entsteht durch Kalkgestein und Gletscherwasser der umliegenden Berge. Windsurfer:innen und Segler:innen schätzen den beständigen Talwind, der ab dem späten Vormittag aufkommt. Segel- und Surfschulen bieten Kurse und Materialverleih an.

In den Strandbädern in Pertisau, Achenkirch und Maurach gibt es Badestrände, Holzstege, Liegewiesen, Abenteuerspielplätze und Restaurants. Im Sommer erreicht das Wasser Temperaturen bis zu 22 Grad. Die Orte am See sind auch mit der Achensee-Schifffahrt erreichbar. Seit 1889 fährt sogar ein Dampfschiff, das älteste seiner Art in Österreich. Am Westufer führt ein Radweg über rund 20 Kilometer, Ausgangspunkt für Mountainbiker:innen ins Karwendel. Wanderwege reichen von leichten Uferrunden bis zu alpinen Routen auf die Seebergspitze.