Sommerurlaub in Österreichs Natur macht Freude! Eingebettet in alpine Landschaften, sind die glasklaren Badeseen berühmt für ihre Wasserqualität und Schönheit.

Der Sommer in Österreich mit seinen herrlichen Badeseen ist ideal, um die inneren Fenster und Türen zu öffnen und ordentlich durchzulüften. In sauberem, glasklarem Wasser zu schwimmen, ist dem Engagement der Seeregionen – und den strengen gesetzlichen Auflagen, die in Österreich gelten – zu verdanken. Dabei werden die Badegewässer in regelmäßigen Abständen überprüft. So kommt es, dass 96,9 % der Badeseen eine „ausgezeichnete Wasserqualität“ aufweisen.

Dabei stehen der ganzen Familie unzählige Möglichlichkeiten offen: von Schwimmen und Paddeln bis Surfen und Kiten, von faul-auf-der-Haut-Liegen bis einfach in-die-Luft-Schauen. Eigentlich egal, aus welcher Perspektive so ein Badetag erlebt wird – übermütig und vergnügt genießen kleine und große „Wasserratten“ die Badeseen. Wer hingegen Sehnsucht nach Ruhe und Entspannung hat, findet garantiert seinen ungestörten Lieblingsbadeplatz. Dieses besondere Lebensgefühl ganz nach Österreich-Art wird wohl auch von den Menschen inspiriert, die hier leben. Sie lieben „ihre“ Seen und Kraftplätze. Da springt schnell der Funke über zwischen Gastgeber:innen und Gästen in der Begeisterung für die Natur. An diesen besonderen Orten den Kopf frei kriegen, die Lebendigkeit genießen, staunen, Spaß haben – so fühlt sich der Badesommer in Österreich an.