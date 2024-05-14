Wandern, Segeln und Kultur erleben: Am Attersee tönt der Dreiklang von Berg, See und Kultur besonders harmonisch.

Blühende Obstbäume im Frühling, Blumenwiesen im Sommer und Wälder in leuchtender Herbstfärbung – die Region Attersee-Attergau ist eine Kulturlandschaft, die seit Jahrhunderten von Menschen geprägt wird. Diese gewachsene Verbindung von Nutzung und Landschaft ist bis heute sichtbar. Das Eintauchen in den Attersee und seine Umgebung stillt eine besondere Sehnsucht: jene nach einem alpinen Lebensgefühl zwischen Berg und See, verbunden mit einer spürbaren Nähe zu Musik und Kunst. Der Attersee bringt beides in Einklang – Erholung und Inspiration.

Segeln am Attersee – die große Freiheit: Hier weht der „Rosenwind“, wegen seiner Gleichmäßigkeit in der Segel-Community besonders beliebt. Herrlich zu erleben, wie das Boot plötzlich scheinbar schwerelos über den See gleitet, das Rauschen der Wellen spüren, den Fahrtwind und die Wärme der Sonne. Alltagsgrau weicht dem klaren Türkis des größten Binnensees Österreichs.