Der Attersee im Salzkammergut
Badesee und Wassersport, dazu charmante Orte am türkisblauen See
Einleitung
Blühende Obstbäume im Frühling, Blumenwiesen im Sommer und Wälder in leuchtender Herbstfärbung – die Region Attersee-Attergau ist eine Kulturlandschaft, die seit Jahrhunderten von Menschen geprägt wird. Diese gewachsene Verbindung von Nutzung und Landschaft ist bis heute sichtbar. Das Eintauchen in den Attersee und seine Umgebung stillt eine besondere Sehnsucht: jene nach einem alpinen Lebensgefühl zwischen Berg und See, verbunden mit einer spürbaren Nähe zu Musik und Kunst. Der Attersee bringt beides in Einklang – Erholung und Inspiration.
Segeln am Attersee – die große Freiheit: Hier weht der „Rosenwind“, wegen seiner Gleichmäßigkeit in der Segel-Community besonders beliebt. Herrlich zu erleben, wie das Boot plötzlich scheinbar schwerelos über den See gleitet, das Rauschen der Wellen spüren, den Fahrtwind und die Wärme der Sonne. Alltagsgrau weicht dem klaren Türkis des größten Binnensees Österreichs.
Der Attersee aus allen Perspektiven
Strandbäder und Badeplätze
Strandbad Weyregg
Im Strandbad Weyregg erwarten euch eine sonnige Liegewiese, eine Steganlage, ein Kinderbereich mit solarbeheiztem Becken sowie Schwimminsel und Gastronomie im Katamaran.
Strandbach Unterach
Zwischen Kiesstrand und Wasserrutsche beginnt der Badetag. Am Attersee probiert ihr euch auf dem Wasser bei SUP, Wasserski oder Wakeboard aus.
Die Top Highlights am Attersee
Die schönsten Orte am Attersee
Weyregg: Badeplätze und Tauchen
Paragleiten über dem See, Segeln, Windsurfen mit dem Rosenwind oder Tauchen – zwei Tauchbasen und sieben Einstiegsstellen eröffnen euch neue Perspektiven unter Wasser.
Attersee: Segeltradition und Wassersport
Ein facettenreicher Sommertag: Segeln lernen, Golf spielen, Wasserski fahren, im Strandbad entspannen und die prähistorischen Pfahlbauten entdecken.
Seewalchen: Pfahlbaupavillon und UNESCO-Weltkulturerbe
Sprungturm im Strandbad, Wassersport in Litzlberg, Pfahlbauten als UNESCO-Weltkulturerbe – und auf den Spuren von Gustav Klimt rund um die Villa Paulick am Attersee.
Steinbach: Naturpark und Gustav Mahler
Am Fuße des Höllengebirges erlebt ihr einen Sternenpark mit weitem Blick in den Nachthimmel. Gustav Mahlers Komponierhäuschen ist bis heute zu sehen.
Nußdorf: Kulinarik und Seezugang
Kulinarik im Restaurant 1er Beisl und im Das Bräu. Der Glücksplatz „Pfarrer Salettl“ und die Attersee-Schifffahrt laden zu Stunden am Wasser ein.
Unterach: Seeufer und Villenarchitektur
Ein Mix aus dörflicher Ruhe mit Villen der Jahrhundertwende – ein Ort am See, wo Natur, Geschichte und vielfältiger Wassersport erlebbar sind.
Essen und Trinken am Attersee
Seesaibling und Reinanke zählen zu den typischen Fischarten des Attersees und stehen in vielen Küchen der Region auf der Karte. Im Salzkammergut wird seit jeher über den Tellerrand geschaut, wenn es um Zutaten und Zubereitung geht. Viele Restaurants und Gasthäuser beziehen Produkte von Bauernhöfen aus der Umgebung – von Molkereiprodukten über Brot bis hin zu Gemüse
DAS BRÄU und Mayer's Bar im Hotel Aichinger in Nußdorf: 2 Hauben
1er Beisl im Lexenhof in Nußdorf: 2 Hauben und eigene Brennerei
Restaurant Langostinos in Schörfling: 1 Haube, regionale Fischspezialitäten
Die Schmiede in Pfaffing: 2 Hauben, regionale, österreichische Küche
Besondere Events
5 Dinge, die ihr über den Attersee wissen solltet
Öffentliche Badeplätze
Diese Badeplätze am Attersee sind kostenlos. Ob ruhige Badebuchten, familienfreundliche Zugänge oder mit Blick auf das Gebirge.
Rosenwind
Ein thermischer Wind, der meist aus Nordost bis Nord weht. Er entsteht im Sommer bei stabilem Schönwetter als kühle Brise. Er beginnt um die Mittagszeit und hält bis zum Abend. Ideal zum Segeln auf der Ostseite.
Fischarten und Fischen
Im Attersee leben Fischarten wie Perlfisch und Seelaube. Zum Schutz dieser Arten und der Armleuchteralgen ist die Region Teil eines Natura-2000-Gebiet.
Die Nixe vom Attersee
Die Nixe Adhara brachte der Sage nach Gold und Edelsteine an die Ufer des Attersees. Als sie verschwand, hinterließ sie dem See sein Glitzern. Heute erinnert eine Skulptur beim Nixenfall in Steinbach an sie.
Berge um den Attersee
Der Attersee liegt zwischen Schafberg und Höllengebirge. Auf der 4-Gipfel-Tour (35,4 km, 1.170 Höhenmeter) entdeckt ihr die Hausberge des Attergaus.
Besondere Unterkünfte
Sternenpark
Wenn der Tag leiser wird, beginnt hier eine andere Art von Landschaft. Der Sternenpark Attersee-Traunsee – Österreichs erster Dark-Sky-Park – steht für den bewussten Umgang mit Licht in der Nacht. Wege führen hinaus aus dem Hellen, hin zu Orten, an denen der Blick sich weitet und der Himmel in den Vordergrund rückt. Mit etwas Zeit und klarer Sicht zeigt sich auch die Milchstraße – als feines Band über dem See.