Die Hofburg ist ein kleines Universum innerhalb der Stadt – mit imperialen Palais, versteckten Höfen, spannenden Museen und vielen historischen Geheimnissen.

Jahrhundertelang war die Wiener Hofburg das Herz eines Weltreichs, geprägt von Glanz und Macht der Habsburger. Ihre Geschichte beginnt im 13. Jahrhundert, als die Babenberger eine erste Burganlage errichteten. 1275 ließ König Ottokar II. von Böhmen die Befestigung ausbauen, die später unter Rudolf I. erstmals als „Hofburg“ Erwähnung fand. Von den mittelalterlichen Anfängen bis zu den prunkvollen Erweiterungen im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich die Hofburg zu einem architektonischen Juwel, das Gotik, Renaissance, Barock und Historismus vereint.

Die Alte Burg, der Schweizerhof und der Leopoldinische Trakt waren über die Jahrhunderte Machtzentren, in denen nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch Kunst und Kultur gefördert wurden. Unter Franz Joseph I. entstand die Neue Burg mit Blick auf den Heldenplatz – ein Monument für eine längst vergangene Epoche.

Heute ist die Hofburg ein lebendiger Ort, der Tradition und Moderne verbindet: Regierungssitz des Österreichischen Bundespräsidenten, Museum und kultureller Begegnungsraum inmitten Wiens.

Und, was kaum jemand weiß: Die Wiener Hofburg ist das größte Schloss der Welt!