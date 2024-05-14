Großes Orchester mit Streichinstrumenten im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, Orgel im Hintergrund.
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Die Wiener Philharmoniker
Weltberühmtes Orchester mit Tradition: Konzerte mit unverwechselbarem Wiener Klang

Schon der Name klingt wie Musik: Wiener Philharmoniker. Seit über 180 Jahren verzaubert das Orchester die Welt mit Melodien, die berühren und inspirieren.

Die Geburtsstunde des Orchesters war 1842 mit dem „Großen Concert“, das unter dem Namen „Philharmonische Academie“ gespielt wurde. Vor diesem Auftritt gab es in Wien kein Konzertorchester, das ausschließlich aus Berufsmusikern bestand – obwohl der Wunsch nach symphonischen Aufführungen und klassischer Musik groß war. Für jede Aufführung mussten sich immer neue Ensembles formieren. Seit damals stammen die Musiker:innen des Orchesters aus dem Ensemble der Wiener Staatsoper, was bis heute unverändert geblieben ist.

Die Wiener Philharmoniker wirken sowohl als Opern- als auch als Konzertorchester und begeistern das Publikum weltweit, sei es in der Wiener Staatsoper, im Wiener Musikverein oder auf internationalen Bühnen. In den Sommermonaten treten sie außerdem bei Open-Air-Veranstaltungen auf, etwa bei den Salzburger Festspielen und bringen, mit ihren Konzerten, Musik in außergewöhnliche Umgebungen.

Kaum ein anderes Orchester wird so eng mit der Geschichte und Tradition der europäischen klassischen Musik verbunden, wie die Wiener Philharmoniker. Seit ihrem Bestehen prägen sie das musikalische Weltgeschehen – und sind untrennbar mit dem Neujahrskonzert verknüpft. Bis heute ist es der „Wiener Klang“, den Interpretinnen und Interpreten als herausragendes Qualitätsmerkmal des Orchesters hervorheben. Doch die Wiener Philharmoniker sind mehr als nur ein Orchester – sie verkörpern das Lebensgefühl Wiens.

Wiener Philharmoniker
Gründung:1842 durch Otto Nicolai
Konzertaktivitäten:Jährlich über 100 Konzerte und Gastspiele in Wien, Salzburg und international
Markenzeichen:Wiener Klangstil
Besonderheit:Orchester besteht nur aus Mitgliedern des Wiener Staatsopernorchesters
Aufnahmekriterium:Mindestens 3 Jahre Mitgliedschaft im Staatsopernorchester

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker erreicht jährlich ein weltweites Publikum von über 50 Millionen Menschen und wird in mehr als 90 Länder live übertragen.

Für uns als Orchester spielt natürlich die Akustik an einem Ort die wichtigste Rolle, auf die wir uns flexibel einstellen, was es aber auch spannend macht. Ob im Musikverein oder Open Air, jede Komposition klingt anders und kommt auch anders beim Publikum an.

Karin BonelliFlötistin, Wiener Philharmoniker
Wiener Klang

Wiener Philharmoniker Klangstil mit Tradition

Was steht hinter dem faszinierenden Klangstil, den das Publikum so liebt? Es ist mehr als das Instrumentarium – tatsächlich spielt es aber eine große Rolle, wie Karin Bonelli erklärt. Als „mischfähigen, runden, warmen Klang“ beschreibt die Flötistin der Wiener Philharmoniker, die Schwingungen, die das besondere Hörerlebnis ausmachen. Der Klang ist tief verwurzelt im musikalischen Bewusstsein der Wiener Tradition und wird von Generation zu Generation innerhalb des Orchesters weitergegeben.

Die Art, wie die Instrumente gebaut werden, geht auf das 18. Jahrhundert zurück, die Epoche der Wiener Klassik. Die Wiener Philharmoniker sehen sich als Erben des Kulturguts von damals und haben die neuen Einflüsse des 19. Jahrhunderts größtenteils nicht mitgemacht. Man blieb den Klangvorstellungen aus der Zeit von Mozart, Haydn und Beethoven treu. So unterscheiden sich beispielsweise die Wiener Blasinstrumente in der Spielweise von anderen Instrumenten internationaler Symphonieorchester – speziell die Wiener Oboe und das Wiener Horn.

Interview mit Karin Bonelli

Live-Magie: Konzert-Locations der Wiener Philharmoniker

Kein Ort gleicht dem anderen in Akustik und Kulisse. Eines verbindet jedoch jede musikalische Vorstellung: die Magie des Live-Auftritts. Das gilt für Konzerte im „Goldenen Saal“ des Musikvereins ebenso wie für eines im modernen Wolkenturm im Schlosspark von Grafenegg.

Wiener Konzerthaus

Vom Klassik-Zyklus bis zu modernen Projekten: In diesem traditionsreichen Haus treten auch die Wiener Philharmoniker immer wieder bei Gast- und Zykluskonzerten auf.

Wiener Konzerthaus

Schloss Grafenegg

Wenn die Sommerbühne öffnet, spielen die Wiener Philharmoniker in Grafenegg. Das Festival ist bekannt für sein hochkarätiges Programm.

Schloss Grafenegg

Salzburg

Die Wiener Philharmoniker sind fixer Bestandteil der Salzburger Festspiele. Jeden Sommer gibt es Auftritte in der Mozartstadt.

Salzburg

Wiener Philharmoniker international

Die Faszination des Orchesters könnt ihr auch außerhalb Österreichs erleben. Tourneen und Konzerte führt es nach Deutschland, Japan, China, Südamerika oder in die USA.

Wiener Philharmoniker international

Wiener Staatsoper

Die Wiener Philharmoniker setzen sich aus Mitgliedern des Wiener Staatsopernorchesters zusammen und begleiten spektakuläre Inszenierungen.

Wiener Staatsoper

Schloss Schönbrunn

Ein Highlight im musikalischen Jahreskalender und ein stimmungsvoller Frühsommerabend mit den Wiener Philharmonikern.

Schloss Schönbrunn

Events mit den Wiener Philharmonikern

Schönbrunner Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker Unter freiem Himmel im Schlosspark Schönbrunn wird Wien zum Konzertsaal. Hier spielen die Wiener Philharmoniker, bei freiem Eintritt, Klassiker und Lieblingsstücke – Picknickdecke mitnehmen, zurücklehnen und Musik in der Abendluft genießen.
Haus der Musik in Wien

Museum der Wiener Philharmoniker

Das Museum der Wiener Philharmoniker im Haus der Musik zeigt die faszinierende Geschichte des weltberühmten Orchesters. Eröffnet im Jahr 2000, ermöglicht das interaktive Klangmuseum einen tiefen Einblick in die Musikgeschichte Wiens und die einzigartige Verbindung des Orchesters zur Wiener Klassik. Auf der ersten Etage können Besucher:innen historische Dokumente, Bilder und Exponate entdecken, die mit Komponisten wie Bruckner, Brahms und Mahler verbunden sind.

Ein Highlight ist der Kinosaal, in dem Ausschnitte des Neujahrs- und Sommernachtskonzerts gezeigt werden. Neben den historischen Einblicken zeigt das Haus der Musik interaktive Ausstellungen zur Physik des Klangs und zur Musikgeschichte. Vielleicht habt ihr Lust das Orchester der Wiener Philharmoniker virtuell zu dirigieren.

Haus der Musik
Fulminanter Start ins neue Jahr

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker in Wien

Das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein ist für viele die erste Anlaufstelle, um das neue Jahr zu feiern. Selbst unter den Top-Dirigenten und Dirigentinnen der Welt gilt es als Ehre, die Leitung des alljährlichen Wiener Neujahrskonzerts zu übernehmen. In der Musikstadt Wien ist mit den Wiener Philharmonikern außerdem eines der besten Orchester der Welt zuhause. Der „Große Saal“ des Wiener Musikvereins ist Wiens schönster Konzertsaal und gilt auch klangtechnisch als wahres Wunderwerk. Der krönende Abschluss des Neujahrskonzerts ist der mitreißende Radetzky-Marsch, bei dem der Dirigent das Klatschen des Publikums gekonnt leitet und so für eine besonders heitere Stimmung sorgt.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Karten für das Neujahrskonzert werden diese zu Jahresbeginn ausschließlich über die Website der Wiener Philharmoniker verlost. So wird garantiert, dass Gäste aus aller Welt die gleiche Chance auf Konzertkarten haben. Von Jänner bis Februar werden Anmeldungen zur Teilnahme an der Verlosung der Karten gesammelt.

MusikvereinWiener Philharmoniker

FAQs

Um für alle Gäste weltweit die gleichen Chancen auf Konzerttickets für das Neujahrskonzert zu garantieren, verlosen die Wiener Philharmoniker diese zu Jahresbeginn ausschließlich über deren Website. Gesammelt werden die Anmeldungen zur Teilnahme an der Verlosung von Jänner bis Februar.

Die Wiener Philharmoniker sind für mehrere weltweit berühmte Konzerte bekannt, die sowohl aufgrund ihrer musikalischen Exzellenz als auch ihrer kulturellen Bedeutung herausragen.

  • Salzburger Festspiele im Festspielhaus

  • Konzert in Graz im Musikverein für Steiermark

  • Neujahrskonzert im Wiener Musikverein

  • Sommernachtskonzert vor dem Schloss Schönbrunn

  • Abonnementkonzerte im Wiener Musikverein

  • Wiener Staatsoper

  • Konzerthaus in Wien

Das Orchester der Wiener Philharmoniker wurde im Jahr 1842 von Otto Nicolai gegründet. Am 28. März 1842 fand das erste Philharmonische Konzert im Großen Redoutensaal der Hofburg in Wien statt.

Das Orchester der Wiener Philharmoniker besteht aus 144 Musikerinnen und Musikern, die ohne Chefdirigenten arbeiten.

Stattdessen wählen sie für ihre Konzerte renommierte Gastdirigentinnen und Gastdirigenten wie Claudio Abbado, Herbert von Karajan oder Riccardo Muti.

Diese demokratische Struktur macht das Orchester einzigartig: Wichtige Entscheidungen, etwa zur Auswahl der Dirigentinnen und Dirigenten, Programme und Solistinnen und Solisten, treffen die Mitglieder gemeinsam. Besonders beim Neujahrskonzert wird jedes Jahr ein neuer Dirigent bestimmt, was dem Orchester große künstlerische Freiheit verleiht.

Der Wiener Klang gilt als warm, rund und besonders mischfähig. Er entsteht nicht nur durch Spielweise, sondern auch durch die besondere Instrumentenbauweise, die in die Wiener Klassik des 18. Jahrhunderts zurückreichen. Markant sind etwa die Wiener Oboe und das Wiener Horn, die sich von anderen hörbar unterscheiden – bei den Wiener Philharmonikern wird dieses Wissen über Generationen weitergegeben.

Ihr findet das Museum der Wiener Philharmoniker im Haus der Musik im Zentrum von Wien. Die Ausstellung verbindet Originalstücke mit interaktiven Elementen und erzählt die Geschichte des Orchesters und seiner Musiktradition.

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