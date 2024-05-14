Die 16 Kleinen Historischen Städte in Österreich stecken ihre Geschichten nicht ins Museum. Entdeckt enge Gassen, historische Plätze und traditionelles Handwerk.

Die 16 Kleinen Historischen Städte liegen in fünf österreichischen Bundesländern. Dazu zählen Judenburg in der Steiermark, Bad Ischl in Oberösterreich und Hallein im SalzburgerLand. Gemeinsam sind ihnen das Stadtrecht, maximal 45.000 Einwohner:innen, ein geschlossenes historisches Stadtbild und zahlreiche denkmalgeschützte Bauwerke.

Fünf ausgewählte Reiserouten führen durch Österreichs Kleine Historische Städte. In Schärding prägen barocke Bürgerhäuser das Stadtbild, in Steyr säumen Gebäude aus Gotik, Renaissance, Barock und Rokoko den historischen Stadtplatz. Die Kurstadt Baden ist für ihre Biedermeierarchitektur aus dem 19. Jahrhundert bekannt.

Stadtführungen geben Einblicke in die Geschichte der Orte. Handwerksbetriebe geben Einblicke in traditionelle Fertigkeiten, Wochen-, Genuss- und Bauernmärkte in das heutige Stadtleben. Kulturveranstaltungen zeigen weitere Facetten der historischen Kleinstädte.