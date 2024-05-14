Sie gilt als „Straße der Genießer:innen” und das zu Recht: Die beliebte Gebirgsstraße gibt Blicke auf eine spektakuläre Bergkulisse und am Straßenrand liegende Seen frei.

Die Silvretta-Hochalpenstraße zählt zu den eindrucksvollsten Panoramastraßen der Alpen. In 34 Kehren windet sich die 22,3 Kilometer lange Mautstraße von Partenen im Montafon über die 2.032 Meter hohe Bielerhöhe bis nach Galtür im Paznauntal – mit Blick auf vergletscherte Gipfel, grüne Hänge und die tiefblauen Seen Vermunt und Silvretta.

Entstanden ist dieses Meisterwerk alpiner Straßenbaukunst im Zuge eines Kraftwerkbaus. Ab 1925 wurden erste Transportwege errichtet, ehe 1954 die durchgehende Verbindung freigegeben wurde – spektakulär trassiert durch steilstes Gelände. Heute begeistert die Gebirgsstraße mit einer einzigartigen Mischung aus Technikgeschichte, Naturkulisse und Fahrvergnügen.

Ob mit dem Auto, Motorrad, Fahrrad oder wandernd: Die Silvretta-Hochalpenstraße ist ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.