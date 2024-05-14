Silvretta-Hochalpenstraße
Kurve für Kurve Richtung Gipfelglück
Einleitung
Die Silvretta-Hochalpenstraße zählt zu den eindrucksvollsten Panoramastraßen der Alpen. In 34 Kehren windet sich die 22,3 Kilometer lange Mautstraße von Partenen im Montafon über die 2.032 Meter hohe Bielerhöhe bis nach Galtür im Paznauntal – mit Blick auf vergletscherte Gipfel, grüne Hänge und die tiefblauen Seen Vermunt und Silvretta.
Entstanden ist dieses Meisterwerk alpiner Straßenbaukunst im Zuge eines Kraftwerkbaus. Ab 1925 wurden erste Transportwege errichtet, ehe 1954 die durchgehende Verbindung freigegeben wurde – spektakulär trassiert durch steilstes Gelände. Heute begeistert die Gebirgsstraße mit einer einzigartigen Mischung aus Technikgeschichte, Naturkulisse und Fahrvergnügen.
Ob mit dem Auto, Motorrad, Fahrrad oder wandernd: Die Silvretta-Hochalpenstraße ist ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.
Tipp: Zwischen Kehre 22 und 23 findet ihr die beste Stelle für Fotos und Videos von der Hochalpenstraße.
Wichtiger Hinweis: Die Silvretta-Hochalpenstraße bleibt nach Felsstürzen und daraus resultierenden umfangreichen Umbauten bis 2030 gesperrt!
Als Alternative ist die Vermuntbahn im Sommerbetrieb und ermöglicht die Verbindung auf die Bielerhöhe von der Vorarlberger Seite. Bitte beachtet die weiteren Infos zur Sperre.
Ausflugsziel Bielerhöhe
Die Bielerhöhe markiert den höchsten Punkt der Silvretta-Hochalpenstraße – und gleichzeitig einen Logenplatz mitten im Hochgebirge. Zwischen Montafon und Paznauntal gelegen, eröffnet sich hier ein atemberaubender Blick auf den türkisgrünen Silvrettasee, eingebettet in eine majestätische Gletscherkulisse. Rundherum starten aussichtsreiche Wanderwege, alpine Touren und gemütliche Spaziergänge entlang des Sees. An Sommertagen trifft man hier auf ruhige Natur – ein Ort, der Weitblick schenkt und zum Verweilen einlädt, ganz ohne große Worte.