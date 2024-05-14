Frau auf SUP-Board paddelt auf türkisem See, Schilfinsel und Hügel im Hintergrund.
  1. Startseite
  2. Urlaub am Wasser
  3. Österreichs Badeseen
  4. Wörthersee

Der Wörthersee in Kärnten
Sommerurlaub zwischen Baden, Schifffahrt und Wassersport

Strandbäder, Seepromenaden und türkisblaues Wasser: Der Wörthersee verbindet Badeurlaub, Wassersport und Kärntner Lebensgefühl.

Es gibt diese typischen Wörthersee-Momente: Morgens eine Schwimmrunde nahe der Kapuziner Insel, mittags Reinanke direkt am Wasser und am Nachmittag eine Radtour vorbei an historischen Villen und Strandbädern in Pörtschach oder Velden. Der Wörthersee verbindet Sommerurlaub in Kärnten mit Baden, Wassersport und Orten voller Sommerfrische. Rund um den See führen Promenaden zu Cafés, Seeterrassen und Badeplätzen, während sich Ausflugsziele wie der Pyramidenkogel, das Minimundus oder die Wörthersee Schifffahrt ideal mit einem Tag am Wasser verbinden lassen.

Zwischen Klagenfurt, Maria Wörth und Velden zeigt sich das besondere Lebensgefühl am Seeufer: tagsüber Stand-up-Paddeln, Wakeboarden oder Segeln, danach ein Spaziergang entlang der Promenade oder ein Sundowner in einer der Bars, direkt am Wasser. Auch Events wie die Starnacht am Wörthersee, Namaste am See oder die See.Ess.Spiele prägen den Sommer am See – zwischen Kulinarik, Aktivitäten und entspannten Stunden am Wasser.

Quick-Info zum Wörthersee
Lage:Kärnten
Fläche:19,39 km²
Höhe:439 m
Tiefe:85,2 m
Länge:16,5 km
Breite:1,7 km
Uferlänge:42 km
Wassertemperatur:im Sommer bis zu 27 °C

Der Wörthersee aus allen Perspektiven

Strandbäder und Badeplätze

Strandbad Klagenfurt

Das Bad hat einen breiten Sandstrand, eine 113 Meter lange Wasserrutsche mit Zeitmessung, drei Stege sowie weitläufige Liegeflächen mit Blick auf den Pyramidenkogel.

Strandbad Klagenfurt

Strandbad Saag in Techelsberg

Das Strandbad, mit Beachclub und Seerestaurant, liegt direkt am Wörthersee: Wassersport, Bootsverleih und kulinarischen Highlights in exklusiver Seeatmosphäre.

Strandbad Saag

Strandbad Velden

Der Business Beach bietet Arbeitsplätze am See mit WLAN, Strom, Schatten und Spinden sowie Blick auf die Veldener Bucht.

Strandbad Velden

Promenadenbad Pörtschach

Das Bad umfasst eine Insel mit Zugang über eine 100 Meter lange Bogenbrücke, rund 15.000 m² Liegefläche und eine 75 Meter lange Wasserrutsche.

Promenadenbad Pörtschach

Parkbad Krumpendorf

Das Parkbad erstreckt sich auf rund 20.000 m² Liegewiesen mit altem Baumbestand, Seezugang sowie vielfältige Sport- und Badeangebote.

Parkbad Krumpendorf

Die Top-Highlights am Wörthersee

Werzers Badehaus: Historisches SPA am See

Wassersport: Sportlich unterwegs am Wörthersee

Wörthersee Schifffahrt: Nostalgie und Panorama am Wasser

Pyramidenkogel: Aussicht über den Wörthersee

Slow Trail Brahmsweg: Der Inspiration auf der Spur

Yoga am Wörthersee: Retreats mit Ausblick

Radfahren: Touren zwischen See und Bergen

Die schönsten Orte am Wörthersee

Pörtschach: Flanieren in der Sommerfrische

Zwei Kilometer Seepromenade, prachtvolle Villen und historisches Flair prägen Pörtschach am Wörthersee zwischen Seeufer und Kurarchitektur.

Pörtschach

Maria Wörth: Halbinsel und Hochzeitskirche am See

Die Kircheninsel von Maria Wörth zählt zu den bekanntesten Orten am Wörthersee – mit Seeblick, Hochzeitskirche und stillen Wegen entlang der Halbinsel.

Maria Wörth

Velden: Lifestyle und Filmkulisse am Wörthersee

Boutiquehotels, Seeterrassen und Bars prägen das Ortsbild von Velden – besonders in den Sommermonaten rund um die Seepromenade.

Velden
Top Restaurants

Essen und Trinken am Wörthersee

Seeterrassen, Beachclubs, Bars und Restaurants prägen die Kulinarik rund um den Wörthersee. Zwischen mediterranen Aromen, Kärntner Küche und Sundowner am Wasser entstehen Genussmomente mit Blick auf den Wörthersee.

Restaurants am Wörthersee

Besondere Events

5 Dinge, die ihr über den Wörthersee wissen solltet

Die typische Farbe des Wörthersees

Die charakteristische Farbe entsteht durch den hohen Kalkgehalt, die Tiefe des Sees und die Lichtstreuung im Wasser – je nach Zusammensetzung reicht sie von hellem Grün bis zum typischen Türkisblau.

Farbe

Sommerfrische mit südlichem Lebensgefühl

Vom Stadtpalais in die ländliche Sommerresidenz siedelten Aristokratie und Bürgertum der Jahrhundertwende. Diese angenehme Gewohnheit hat in Österreich einen Namen: Sommerfrische. Und zog schon Johannes Brahms, Gustav Mahler und Alban Berg an den Wörthersee.

Sommerfrische

Wörthersee-Architektur voller Eleganz und Geschichte

Entlang der Blumenpromenade zeigen sich die eleganten Villen der Belle Époque, deren charakteristische Architektur bis heute das Bild des Wörthersees prägt.

Architektur

Die Kapuziner Insel und ihre prähistorischen Spuren

Im Bereich der Kapuziner Insel wurden prähistorische Pfähle und Funde aus dem 4. Jahrtausend vor Christus entdeckt. Seit 1966 steht die Insel unter Naturschutz.

Kapuziner Insel

Der Wörthersee Rundwanderweg in vier Etappen

Der 58,5 Kilometer lange Rundwanderweg führt in vier Etappen rund um den Wörthersee – vorbei an Schlössern, durch Wälder und mit Ausblicken auf die Karawanken.

Rundwanderweg

Besondere Unterkünfte

Parkhotel Pörtschach: 4 Sterne Superior

Seepark Wörthersee Resort in Klagenfurt: 4 Sterne

Hotel Schloss Leonstain in Pörtschach

Seehotel Europa in Velden: 4 Sterne Superior

EuroParcs Wörthersee in Schiefling

Hermitage Vital Resort in Maria Wörth

Falkensteiner Schlosshotel Velden: 5 Sterne

Hotel Schloss Seefels in Pörtschach: 5 Sterne Superior

Geschützter Lebensraum am Wörthersee

Das Natura-2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg

Das Natura-2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg an der Ostbucht des Wörthersees ist ein geschützter Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und eines der besonderen Naturgebiete Klagenfurts. Das Natura-2000-Gebiet verbindet Schilflandschaften, Feuchtflächen und Uferwege mit der Nähe zur Stadt. Spazier- und Radwege führen entlang des Wassers bis in die Ostbucht des Wörthersees – vorbei an stillen Buchten, Stegen und Beobachtungsplätzen für Wasservögel.

Das Europaschutzgebiet bietet Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und zählt zu den wichtigen Rückzugsorten im Alpen-Adria-Raum. Gleichzeitig liegt die Naturkulisse nur wenige Minuten von Europapark, Strandbad Klagenfurt und Innenstadt entfernt. Der Lendspitz ist besonders beliebt, um zu joggen, mit dem Rad zu fahren und spazieren zu gehen.

Natura-2000-Gebiet

FAQs

Der Wörthersee in Kärnten ist für seine Wassertemperaturen bis zu 27 °C, seine zahlreichen Strandbäder und das südliche Lebensgefühl bekannt. Orte wie Velden, Pörtschach und Klagenfurt verbinden Baden, Kulinarik und Aktivitäten wie Wassersport und Radfahren.

Zum Veranstaltungskalender am Wörthersee zählen das Yoga-Festival Namaste am See, das Pink Lake LGBTQ+ Festival und die Starnacht am Wörthersee. Dazu kommen Sportevents wie Kärnten Läuft, der Wörthersee Marathon und das Gravel Race sowie Kulturveranstaltungen wie das Krimifest Kärnten und die Tage der deutschsprachigen Literatur.

Der Wörthersee ist gut mit Bahn, Auto und Flugzeug erreichbar. Internationale Zugverbindungen führen nach Klagenfurt, Velden und Pörtschach. Mit der Koralmbahn gelangt ihr in rund 42 Minuten von Graz nach Klagenfurt. Die Südautobahn A2 verbindet die Region mit Wien, Graz und Italien. Der nächstgelegene Flughafen ist Klagenfurt, auch Ljubljana liegt nur rund 87 Kilometer entfernt. Vor Ort verbinden öffentliche Verkehrsmittel, Radwege und die Wörthersee Schifffahrt die Orte rund um den See.

Am Wörthersee laden zahlreiche Strandbäder zum Baden ein – darunter das Strandbad Klagenfurt, das Promenadenbad Pörtschach und das Strandbad Velden. Liegewiesen, Stege und Badezugänge prägen die Strandbäder entlang des Seeufers.

Der Wörthersee eignet sich von Mai bis September zum Baden und für Wassersport – Warme Lufttemperaturen und bis zu 27 °C Wassertemperatur prägen die Sommermonate am See. Frühling und Herbst bieten gute Bedingungen für Radtouren, Spaziergänge und Tage am Wasser.

Am Wörthersee stehen zahlreiche Aktivitäten zur Verfügung: Schwimmen, Stand-up-Paddeln, Segeln und Kajakfahren gehören ebenso dazu wie Wasserski, Wakeboarden und Bootsverleih rund um den See.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Urlaubstipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für euren nächsten Urlaub

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Urlaubsangebote und Specials