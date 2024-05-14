Barrierefreier Urlaub und kulturelle Inklusion in Österreich
Einleitung
Barrierefreier Urlaub in Österreich bedeutet, sich frei bewegen und entscheiden zu können – in Unterkünften ebenso wie in Natur, Kultur und Mobilität. Barrierefreiheit endet nicht an der Türschwelle. Sie umfasst zugängliche Informationen, Orientierungshilfen und inklusive Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Angebote in Österreich sind mit viel Engagement so aufbereitet, damit sich alle Menschen willkommen fühlen.
Österreich bietet eine große Vielfalt an rollstuhlgerechten Hotels, barrierefreien Ausflugszielen und Aktivitäten – von gut erschlossenen Wanderwegen, Seen und alpinen Erlebnisräumen über inklusive Sommer- und Wintersportangebote bis hin zu Museen und Kulturstätten mit Audiodeskription, Tastmodellen oder Führungen in Gebärdensprache. Ergänzt durch barrierefreie Anreise- und Mobilitätslösungen entsteht ein Urlaub, der ein Miteinander selbstverständlich macht – in Stadt und Land, zu jeder Jahreszeit.
Urlaub barrierefrei in Österreichs Bundesländern und StädtenZugänglichkeit wird in Österreich mitgedacht – im urbanen Raum ebenso wie in der Natur. Angebote für Gäste mit eingeschränkter Mobilität oder Sinneswahrnehmung reichen von barrierefreien Ausflugszielen und Unterkünften bis zu inklusiven Kultur- und Naturerlebnissen.
Badeseen mit barrierefreiem Seezugang und EinrichtungenBadeseen mit barrierefreiem Seezugang machen das sommerliche Badevergnügen in Österreich für alle Menschen zugänglich: Einstiegsrampen, Badelifte, Schwimmrollstühle und barrierefreie Sanitäranlagen ermöglichen entspanntes Baden.
Ossiacher See in Kärnten
Baden im Strandbad ist für Campinggäste ebenso wie für externe Besucher:innen durch den barrierefreien Seezugang möglich.
Wörthersee in Kärnten
Barrierefreier Seezugang, rollstuhlgerechte Einrichtungen und Parkplatz vor dem größten Binnensee-Strandbad Europas.
Millstätter See in Kärnten
Barrierefreie Rampe, Schwimmrollstuhl (gesichert mit eurokey-System) und eine barrierefreie Toilette.
Faaker See in Kärnten
Barrierefreie Einstiegsrampe, Lift ins Wasser und Toilettenanlagen im Strandbad Egg.
Attersee im Salzkammergut in Oberösterreich
In den Orten Seewalchen, Unterach und Weyregg gibt es in den Strandbädern Badelifte für einen barrierefreien Seezugang.
Obertrumer See im SalzburgerLand
Barrierefreier Poollift im Biodorf Seeham am See und weitere rollstuhlgerechte Einrichtungen.
Kunst und Kultur inklusiv erlebenKunst und Kultur inklusiv erleben, bedeutet mehr als bauliche Barrierefreiheit. Audiodeskriptionen etwa, Tastmodelle für sehbehinderte Menschen oder Führungen in Gebärdensprache ermöglichen einen selbstbestimmten Zugang zu Museen, Ausstellungen und Veranstaltungen.
Kunst und Kultur ohne Hindernisse
Im Museums Guide inklusiv findet ihr Museen in Österreich mit Barrierefreiheit und Inklusion für kulturelle Angebote.
Barrierefreie StadtführungenStädte hören, fühlen, neu entdecken: In Wien, Salzburg, Innsbruck und Graz eröffnen spezialisierte Guides barrierefreie Zugänge zu urbaner Geschichte. Für blinde, sehbehinderte oder mobilitätseingeschränkte Gäste wird Kultur unmittelbar erfahrbar.
Maximal mobil bei eingeschränkter Mobilität
Busreisen bei eingeschränkter Mobilität
Viele Postbusse sind mit Rampe oder Hublift ausgestattet, bieten Rollstuhlplätze sowie akustische und visuelle Fahrgastinfos an Bord.
ÖBB-Bahnreisen bei eingeschränkter Mobilität
Zugänglichkeiten, Hilfeleistungen, Fahrkarten ohne Aufpreis. Hier gibt’s Informationen und Rechtsgrundlagen über barrierefreies Reisen mit der Bahn in Österreich.
Anreise und Mobilität: Barrierefrei unterwegs in Österreich
Mit dem Auto unterwegs zu sein, bietet viel Flexibilität, um Österreich zu entdecken. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ist es oft die beste oder einzige Option. Hier die wichtigsten Richtlinien:
In Österreich gelten für Reisende mit einem in den EU-Mitgliedsstaaten ausgestellten Parkausweis für Menschen mit Behinderung besondere Regelungen. Halten ist an Halteverbotsschildern oder gelben Linien am Fahrbahnrand erlaubt. Auch das Laden von Hilfsmitteln wie Rollstühlen ist in diesem Rahmen gestattet.
Das Laden in Fußgängerzonen mit Parkausweis ist ebenfalls erlaubt.
Kurzparkzonen sind für Menschen mit Behinderung gratis und zeitlich unbegrenzt nutzbar.
Parkplätze, die für Menschen mit Behinderung vorgesehenen sind, sind meist mit einem Rollstuhl-Symbol auf einem Verkehrsschild oder auf dem Boden gekennzeichnet. Hier ist das Parken mit EU-Parkausweis erlaubt – außer die Parklätze sind namentlich oder mit einem Kennzeichen reserviert. Der Parkausweis muss sichtbar hinter der Windschutzscheibe liegen.
Die Befreiung von Autobahngebühren („Vignette“ und Streckenmauten) gilt nur für Menschen mit Behinderung aus Österreich.