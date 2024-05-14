Mädchen mit Zöpfen, runder Brille und türkiser Jacke streckt die Zunge heraus, unscharfer Hintergrund.
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Die schönsten Reiseziele in Österreich
Urlaub zwischen Alpen, Seen und Kultur in Regionen und Städten

Von gigantischen Gipfeln bis zu glasklaren Seen und spannenden Städten: Urlaub in Österreich ist Vielfalt zwischen Natur, Kultur und Hidden Gems zu jeder Jahreszeit.

Österreich ist wunderbar vielfältig in seinen Landschaften und Regionen – genau das macht es als Reiseziel so spannend: Von gletscherbedeckten Bergen und Almwiesen über Seen und Wälder bis zu malerischen Weingärten und Flussauen. Hier verbinden sich Natururlaub, Kultur und Kulinarik auf besondere Weise.  

Ob Faszination in den Alpen oder urbane Energie in den Landeshauptstädten – Österreich trifft mitten ins Herz. Verbringt entspannte Tage am See, erklimmt die Gipfel (mit der Seilbahn) oder taucht in die reiche Kulturszene mit Konzerten und Museen ein! Dank der unterschiedlichen Topografie könnt ihr eure Reise ganz nach euren Vorlieben gestalten – egal ob Sommer oder Winter. Und wer das Außergewöhnliche sucht, findet Geheimtipps jenseits der bekannten Wege: stille Orte in den Bergen, spezielle Aktivitäten oder unentdeckte Regionen. Österreich berührt und inspiriert mit seiner Schönheit und seinem besonderen Lebensgefühl.

Urlaub in Österreichs Bundesländern, Städten und Regionen

Kunst und Kultur: Von Unbekanntem bis Inspiration

Österreichs Bundesländer: Von Alpenglühen bis Kunstschätze

Sehenswürdigkeiten: Von Kulturschätzen bis Naturstätten

Bundesländercards und Städtecards: Von gratis bis günstiger

Österreichs schönste Regionen: Von naturnah bis pulsierend

Österreichs Städte: Von Kulturerbe bis Avantgarde

Rundreise: Von einzigartigen Orten bis historische Städte

Urlaub am Wasser und in den Bergen

Urlaub mit Aktivitäten, Events und Geheimtipps

Aktivitäten: Bewegung und Erholung in der Natur

Aussichtsplattformen: Traumhafte Alpin- und Seenlandschaften

Hidden Gems: Urlaub für Freigeister und Neugierige

Wellness: Luxus-Spa-Hotels, Thermen und Relaxen in den Alpen

Speisen an besonderen Locations: Gondeldinner und mehr

Wandern: Vielfalt an Wanderwegen und Landschaften

Ski- und Winterurlaub: Alpine Erlebnisse und Aktivitäten

Skihütten 2.0: Coole Genusstipps für den Berg

Veranstaltungen: Kultur, Musik, Kulinarik und Sport

Klimaschutz-Tipp

Wie gelingt nachhaltiges Reisen?

Nachhaltiger Urlaub bedeutet, inspiriert zu werden und Schönes zu erleben – und gleichzeitig Rücksicht zu nehmen auf Natur, Klimaschutz und ein faires Miteinander.

Was gehört zum nachhaltigen Reisen?

Nachhaltiger UrlaubÖsterreichisches Umweltzeichen

FAQs

Österreich ist ein ganzjähriges Reiseziel: Im Sommer locken Seen und Wanderwege, im Winter die Skigebiete. Frühling und Herbst sind ideal für Städtereisen, Kultur-Events und kulinarische Entdeckungstouren.

Aktivitäten
Ski- und Winterurlaub

Österreich besitzt sechs Nationalparks, darunter der Nationalpark Hohe Tauern, der Nationalpark Donau-Auen und der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Zusätzlich laden 47 Naturparks zu Wanderungen und Naturerlebnissen ein.

Nationalparks und Naturparks

Wien mit seiner kaiserlichen Geschichte, Salzburg als Mozartstadt, Innsbruck als Alpenstadt, Graz mit moderner Architektur und Linz als Kulturhauptstadt sind besonders sehenswert. Jede Stadt hat ihren eigenen Charakter und Charme.

Städte in Österreich

Abseits der Klassiker lohnen sich beispielsweise das Waldviertel in Niederösterreich, der Bregenzerwald in Vorarlberg oder der Nationalpark Gesäuse in der Steiermark. Hier erlebt ihr Natur, Ruhe und authentische Kultur.

Abseits der bekannten Pfade entfaltet sich ein anderes Österreich – überraschend, inspirierend und voller Möglichkeiten an Begegnungen, Erlebnissen und Aktivitäten. Wie wäre es also, das Gewohnte abzulegen, um Neues zu entdecken? Wer die überraschenden Seiten an Österreich kennenlernen möchte, hat die Wahl. Denn Hidden Gems gibt's in so gut wie allen Regionen, oft während des ganzen Jahres, aufregend und neu.

Geheimtipps in Österreich

Österreichs schönste Reiseziele sind kulturelle Highlights wie Wien und Salzburg, alpine Traumorte wie das Alpbachtal in Tirol, das Gasteinertal im SalzburgerLand und Innsbruck sowie Naturparadiese im Salzkammergut und in Kärnten. Je nach Interesse eignen sich verschiedene Regionen – von kaiserlichen Städten für Kulturliebhaber:innen bis zu Bergseen und Nationalparks für Aktivurlauber:innen.

Die schönsten Plätze und Orte

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