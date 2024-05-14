Grenzenlos reisen: Einreisedokumente

Auch wenn es im Schengen-Raum meist keine Grenzkontrollen gibt, müssen Reisende stets ein gültiges Reisedokument bei sich tragen. Bei stichprobenartigen Kontrollen dient es als Identitätsnachweis – unabhängig davon, ob ihr per Bahn, Auto oder Flugzeug reist.

Auch Kinder brauchen ihren eigenen Pass oder Personalausweis – Einträge im Dokument der Eltern sind nicht mehr erlaubt.

Einreise aus der Schweiz:

Schweizer Bürger:innen dürfen mit einer gültigen ID oder einem bis zu fünf Jahre abgelaufenen Reisepass einreisen. Wir empfehlen in jedem Fall ein gültiges Reisedokument mitzuführen, da Reisedokumente oft für Hotel- oder Mietwagenbuchungen benötigt werden.

Weitere Informationen: Österreichische Botschaft in Bern

Einreise aus Deutschland:

Staatsbürger:innen der Bundesrepublik Deutschland benötigen zur Einreise nach Österreich einen gültigen (oder seit höchstens einem Jahr abgelaufenen) Personalausweis oder Reisepass.

Weitere Informationen: Österreichische Botschaft in Berlin