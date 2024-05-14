Schritt 4

Butter zum Tunken schmelzen. Teig in 30 – 35 kleine Stücke teilen. Teigstücke flach drücken oder Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 7 – 8 mm dick ausrollen und Kreise mit 4 cm Ø ausstechen. Mit der gewünschten Fülle (je ca. ½ TL) füllen (am besten mit einem Spritzsack). Teigränder über die Fülle ziehen und mit den Fingern gut verschließen. Buchteln kurz in flüssige Butter tunken und mit dem Verschluss nach unten in eine Form setzen. Buchtel für Buchtel wiederholen und dicht, aber nicht zu eng nebeneinander in die Form setzen. Nochmals ca. 10 Minuten bei Raumtemperatur mit dem Küchentuch zugedeckt gehen lassen.