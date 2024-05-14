Rezepte aus Österreich

Über den Tellerrand zu blicken und mit den regionalen Spezialitäten köstliche Gerichte zu veredeln, ist eine Leidenschaft, die wir Österreicher:innen gerne teilen.

Rezepte und regionale Spezialitäten sind Wahrzeichen ihres Herkunftslandes. Sie verraten viel über die Seele eines Landes, über die Offenheit gegenüber anderen Kulturen.

Wie sich unterschiedliche Einflüsse auf der Speisekarte vereinen, die wir heute als österreichische Spezialitäten betrachten, wären ohne interkulturellen Dialog niemals zustande gekommen. Und gerade die Österreicher:innen sind Meister:innen darin, verschiedene kulturelle Einflüsse auf den Teller zu bringen.