Sommerliche Gemüseterrine mit steirischer Gebirgsgarnele

Fisch

Hauptspeise • Rezept von: Haubenkoch Alexander Stöhr aus dem Kochbuch Originals Only

In der Schloss-Taverne im Schloss Farrach in Zeltweg in der Steiermark sind alte Sorten aus dem Obst- und Gemüsegarten das Herzstück in der Haubenküche.