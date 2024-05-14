Gugelhupf mit Puderzucker auf weißer Tortenplatte, Kristallkaraffe und Gemälde im Hintergrund.
  1. Startseite
  2. Essen und Trinken in Österreich
  3. Rezepte aus Österreich
  4. Altwiener Germgugelhupf

Altwiener Germgugelhupf

  • Klassiker
  • Süß
  • Vegetarisch
  • Dessert & Süßes
Rezept von: Renate Wagner

Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Altwiener Germgugelhupf ganz einfach und schnell.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 45 Min.
  • 10 Portionen
Schritt 1

Die Hälfte der Milch leicht erwärmen. Germ hineinbröseln, mit etwas Zucker verrühren. Mit Mehl bestreuen und an einem warmen Ort stehen lassen, bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat.

Schritt 2

Butter schaumig rühren. Dotter, die Hälfte des Zuckers, Vanillezucker zugeben und schaumig schlagen. Mit Mehl, restlicher lauwarmer Milch, der Germmasse und geriebener Zitronenschale zu einem glatten Teig verkneten.

Schritt 3

Eiklar mit einer Prise Salz und dem restlichen Zucker steif schlagen. Mit den abgetropften Rosinen in den Teig einarbeiten.

Schritt 4

Gugelhupfform mit flüssiger Butter ausstreichen und mit Mandelblättchen ausstreuen. Teig in die Form füllen, abdecken und an einem warmen Ort.

Schritt 5

30 – 45 Minuten gehen lassen.

Schritt 6

Im vorgeheizten Backrohr bei ca. 180 °C Heißluft 35 – 40 Minuten backen. Heiß stürzen und nach dem Auskühlen mit Staubzucker bestreuen.

Zutaten

Für den Altwiener Germgugelhupf

Wusstet ihr, dass ...?

Die österreichische Küche mag zwar für ihren Gugelhupf berühmt sein, gekannt haben Ihn allerdings bereits die Römer. Sie buken eine Art Germgugelhupf, dessen runde Form als Symbol für die Sonne galt. Seither zählt diese Variante zu den Gugelhupf-Klassikern.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Urlaubstipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für euren nächsten Urlaub

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Urlaubsangebote und Specials