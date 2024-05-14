Altwiener Germgugelhupf
- Klassiker
- Süß
- Vegetarisch
- Dessert & Süßes
Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Altwiener Germgugelhupf ganz einfach und schnell.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 45 Min.
- 10 Portionen
Die Hälfte der Milch leicht erwärmen. Germ hineinbröseln, mit etwas Zucker verrühren. Mit Mehl bestreuen und an einem warmen Ort stehen lassen, bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat.
Butter schaumig rühren. Dotter, die Hälfte des Zuckers, Vanillezucker zugeben und schaumig schlagen. Mit Mehl, restlicher lauwarmer Milch, der Germmasse und geriebener Zitronenschale zu einem glatten Teig verkneten.
Eiklar mit einer Prise Salz und dem restlichen Zucker steif schlagen. Mit den abgetropften Rosinen in den Teig einarbeiten.
Gugelhupfform mit flüssiger Butter ausstreichen und mit Mandelblättchen ausstreuen. Teig in die Form füllen, abdecken und an einem warmen Ort.
30 – 45 Minuten gehen lassen.
Im vorgeheizten Backrohr bei ca. 180 °C Heißluft 35 – 40 Minuten backen. Heiß stürzen und nach dem Auskühlen mit Staubzucker bestreuen.
Zutaten
Wusstet ihr, dass ...?
Die österreichische Küche mag zwar für ihren Gugelhupf berühmt sein, gekannt haben Ihn allerdings bereits die Römer. Sie buken eine Art Germgugelhupf, dessen runde Form als Symbol für die Sonne galt. Seither zählt diese Variante zu den Gugelhupf-Klassikern.