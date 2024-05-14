Ingwer-Minz Drink
- Getränke
Erfrischende Minze aus dem heimischen Garten trifft auf das kraftvolle Aroma-Duo aus Ingwer und Gin.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 30 Min.
- 2 Portionen
Für den Blitz-Ingwer-Sirup
Den Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Minzblätter waschen.
Die Zitrone halbieren und auspressen. Anschließend gemeinsam mit dem Wasser in einen Topf geben.
Die Ingwerscheiben, die Minzblätter und den Zucker hinzufügen. Gut umrühren und aufkochen lassen. Anschließend die Temperatur reduzieren und für 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
Die Minzblätter entfernen. Den Sirup gemeinsam mit den Ingwerscheiben in eine saubere Flasche füllen und auskühlen lassen. Verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.
Für den Ingwer-Minz Spritzer
Die Zitrone waschen und in feine Scheiben schneiden.
Die Zitronenscheiben gemeinsam mit den Eiswürfeln in die Gläser geben. Ingwer-Sirup und Gin hinzufügen.
Mit Mineralwasser aufspritzen. Abschließend mit frischer Minze garnieren.
Variante: für eine alkoholfreie Variante den Gin weglassen.