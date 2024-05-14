Lammschnitzel mit Erdäpfeln und Steinpilzen
- Fleisch
- Hauptspeise
Im Restaurant Kupferdachl in Unterpremstätten in der Steiermark vereint der Haubenkoch Daniel Edelsbrunner klassische österreichische Gerichte mit kreativen Menüs.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 90 Min.
- 4 Portionen
Lammschnitzel
Die Lammschnitzel putzen, portionieren, flach klopfen und salzen. In Mehl wenden, dann durch die verquirlten Eier ziehen und in den Bröseln wenden. In einer Mischung aus Butterschmalz und Rapsöl goldbraun ausbacken. Anschließend in einer Pfanne mit Butter und frischem Rosmarin arrosieren.
„Arrosieren" bedeutet, beim Braten das Fleisch regelmäßig mit dem eigenen Bratensaft oder heißem Fett zu übergießen, um das Austrocknen zu verhindern und den Geschmack zu intensivieren.
Erdäpfel
Die Erdäpfel mit Schale kochen, schälen und noch warm zerdrücken. Mit brauner Butter, Olivenöl, Salz, Muskatnuss und Kräutern abschmecken.
Steinpilze
Die Steinpilze sorgfältig putzen und in etwa 3 cm dicke Scheiben schneiden. In Olivenöl anbraten, nach der Hälfte der Garzeit Butter zugeben. Mit Salz, Pfeffer und etwas Knoblauch würzen und mit Kräutern verfeinern.
Anrichten
Erdäpfel, Pilze und Lammschnitzel auf dem Teller platzieren und mit kalt gerührten Preiselbeeren servieren.