Schritt 1 Lammschnitzel

Die Lammschnitzel putzen, portionieren, flach klopfen und salzen. In Mehl wenden, dann durch die verquirlten Eier ziehen und in den Bröseln wenden. In einer Mischung aus Butterschmalz und Rapsöl goldbraun ausbacken. Anschließend in einer Pfanne mit Butter und frischem Rosmarin arrosieren.