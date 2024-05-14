Lebkuchen
- Klassiker
- Vegetarisch
- Süß
- Dessert & Süßes
Lebkuchen, früher auch als Honigkuchen bekannt, gehört seit Jahrhunderten zur Weihnachtsbäckerei und ist bis heute ein Klassiker der Adventszeit.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 60 Min.
- 4 Blech
Roggenmehl mit Backpulver vermengen und mit der Butter vermischen.
Puderzucker, Gewürze, fein geriebene Zitronenschale, Honig und die Eier dazugeben.
Die Masse kneten, 1 Stunde rasten lassen, auswalken und ausstechen.
Vor dem Backen mit Ei bestreichen und mit Nüssen bestreuen.
Im vorgeheizten Backofen bei 180° C für ca. 8 - 10 Minuten backen.
Lebkuchen kann je nach Geschmack mit Zuckerglasur oder kandierten Früchten kunstvoll verziert werden.
Tipp: Beim Aufbewahren des Lebkuchens können Apfelspalten mit in die Keksdose gelegt werden. Diese sorgen dafür, dass der Lebkuchen nicht hart wird, und verleihen ihm zudem ein einzigartiges Aroma.