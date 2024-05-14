Linsen mit Speck und Knödel
- Klassiker
- Hauptspeise
Ein traditionelles österreichisches Rezept für kalte Wintertage.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 45 Min.
- 4 Portionen
Für die Linsen mit Speck
Linsen einweichen und weichkochen (oder 2 Dosen Linsen verwenden). Zwiebeln hacken und in reichlich Öl anbraten.
Speck würfeln und mitrösten.
Mit ca. 2 EL Mehl stauben und mit Essig löschen.
Linsen zugeben und mit ca. 250 ml Suppe aufgießen.
Salzen und pfeffern und ca. 20 Minuten köcheln lassen.
Eventuell noch Suppe zugeben, wenn es zu dick wird.
Für die Semmelknödel
Zwiebel hacken und in Butter anschwitzen.
Alle Zutaten vermischen, salzen und pfeffern. Mit Muskatnuss würzen.
Mischung 30 Minuten ziehen lassen.
Mit nassen Händen Knödel formen und in Mehl wenden.
Knödel in Salzwasser 15 – 20 Minuten kochen. Zu Beginn soll das Wasser richtig sprudeln, dann nur wallen.