Linzer Augen
- Klassiker
- Vegetarisch
- Süß
- Dessert & Süßes
Linzer Augen sind wohl eine der bekanntesten und traditionellsten Weihnachtsbäckereien in Österreich.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 40 Min.
- 25 Stück
Die kalte Butter in kleine Stücke schneiden, rasch mit dem Mehl verbröseln.
Zucker, Ei, Vanillezucker und geriebene Zitronenschale beigeben und rasch zu einem glatten Teig verarbeiten. Mindestens eine halbe Stunde kühl rasten lassen.
Danach den Teig ca. 3 mm dick ausrollen, mit einem gezackten Ausstecher Scheiben ausstechen. Die Hälfte der Scheiben mit Löchern versehen (Spezialausstecher oder kleinen Ausstecher verwenden).
Scheiben auf Backblech legen, im vorgeheizten Backrohr bei 200 °C rund 10 Minuten goldgelb backen.
Nach dem Backen die Unterteile mit Marmelade bestreichen, Oberteile aufsetzen, mit Staubzucker bestreuen.
Tipp: Die Linzer Augen brauchen eine Lagerzeit von ca. 14 Tagen, bis sie mürb sind. In einer verschlossenen Metallschachtel aufbewahren.