Heurigenaufstrich „Liptauer Art”

Schritt 2

Liptauer passt ideal zu spritzigen Weißweinen oder jungen Rotweinen. Die beiden weißen Rebsorten Zierfandler (Spätrot) und Rotgipfler sind für die Thermenregion typisch und anderorts kaum zu finden. Zur traditionellen Sortenvielfalt gehören aber auch der früher als „Vöslauer“ bezeichnete Blaue Portugieser oder der Neuburger, ebenso Weine aus der Burgunderfamilie wie etwa St. Laurent oder Weißburgunder.