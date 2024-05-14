Palatschinken mit Puderzucker auf blau-weißen Tellern, Marmeladenglas und Puderzuckersieb daneben.
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Marillenpalatschinken

  • Klassiker
  • Süß
  • Vegetarisch
  • Dessert & Süßes
  • Hauptspeise

Palatschinken – auch bekannt unter Pfannkuchen, Omelett, Crêpe – sind Omeletts, die mit Marillenmarmelade gefüllt serviert werden. Ein Genuss, der auf der Zunge zergeht.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 30 Min.
  • 4 Portionen
Schritt 1

Milch mit Mehl, Zucker, Salz verquirlen, Eier nach und nach untermischen. Sollten dabei Klümpchen entstehen, gießt man den Teig durch ein Sieb. Teig ca. 15 Minuten rasten lassen.

Schritt 2

Backrohr auf 50 °C vorheizen. Eine beschichtete Pfanne (Ø 24 cm) erhitzen und dünn mit Öl ausstreichen (Naturhaarpinsel verwenden). So viel Teig eingießen, dass der Pfannenboden dünn bedeckt ist. Pfanne dabei leicht schräg halten, dann drehen, damit der Teig gleichmäßig verläuft. Wenn die Oberseite trocken ist und die Unterseite Farbe genommen hat, die Palatschinke wenden.

Schritt 3

Ebenso aus dem übrigen Teig weitere Palatschinken backen, fertige Palatschinken übereinanderlegen und im vorgeheizten Rohr warmhalten.

Schritt 4

Marmelade erwärmen und eventuell mit wenig Rum verfeinern. Palatschinken mit der Marmelade bestreichen, einrollen, auf vorgewärmten Tellern anrichten und mit Staubzucker bestreut servieren. Mit dem Schlagobers und Minze garnieren.

Zutaten

Für die Marillenpalatschinken

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