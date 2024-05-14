Marmorgugelhupf
- Klassiker
- Süß
- Vegetarisch
- Dessert & Süßes
Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Marmorgugelhupf einfach und schnell.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 55 Min.
- 10 Portionen
Backrohr auf ca. 170 °C Heißluft vorheizen und Gugelhupfform mit flüssiger Butter ausstreichen.
Butter mit Dottern schaumig rühren, Staubzucker beifügen und cremig rühren. Vanillezucker und etwas Zitronenschale dazugeben.
Eiklar mit Kristallzucker zu steifem Schnee schlagen. Mehl mit Backpulver vermengen und die Hälfte davon mit der Milch in die Dottermasse einrühren, dann abwechselnd Schnee und Mehl unterheben.
Etwas weniger als die Hälfte der Masse in die Gugelhupfform füllen. Den Rest mit Kakaopulver dunkel färben und mit einem Schuss Rum ab- schmecken und dazugeben.
Den Stiel eines Kochlöffels wellenartig durch beide Massen ziehen.
50 – 55 Minuten backen. Etwas überkühlen lassen und stürzen. Nach dem Auskühlen mit Staubzucker bestreuen.
Zutaten
Wusstet ihr, dass ...?
Der Marmorgugelhupf darf in keiner Vitrine eines guten Kaffeehauses fehlen. Gemeinsam mit Apfelstrudel und Sachertorte zählt er zu den Mehlspeisen, die am liebsten zu „Kleinem Braunen“, „Melange“ und den vielen anderen Kaffeezubereitungen genossen werden.
Geschichte zum Gugelhupf
Ein großzügig mit feinem Staubzucker berieseltes Stück Gugelhupf, vielleicht eine kleine Portion Schlagobers dazu und eine Tasse duftender Melange – das ist österreichische Mehlspeiskultur vom Feinsten!
Nachweisbar ist das fröhliche Kuchenbacken erst im Mittelalter durch den Fund typischer Gugelhupfformen. Ab da ging die Karriere des luftigen Biskuit- und flaumigen Briochegugelhupf steil bergauf. Dass er so problemlos gestürzt werden kann, liegt an der schrägen Einkerbung der Form – und vor allem an dem Loch in der Mitte. So kann die Hitze auch von innen vorbeistreichen und der Kuchen wird von allen Seiten her gleichmäßig gebacken. Dafür sorgt auch die kreisrunde Form, die als Symbol für die Sonne steht. Die Sonne ist nach altem Glauben das Sinnbild für Glück – Glück zum Anbeißen, wenn es um den Gugelhupf geht.