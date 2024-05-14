Cocktail im Reliefglas mit Grapefruitscheibe und Thymianzweig, daneben kleines Glasfläschchen mit Thymian.
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Pfirsich-Thymian-Spritzer

  • Getränke
  • Vegetarisch

Mit duftenden Kräutern und frischem Obst wird im Sommer zum Aperitif ein erfrischender Spritzer mit hausgemachtem Pfirsich-Thymian-Sirup serviert.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 5 Min.
  • 2 Gläser
Schritt 1

Für den Pfirsich-Thymian-Sirup

Die Pfirsiche waschen, halbieren, vom Kern befreien und in feine Würfel schneiden.

Schritt 2

Die Zitrone halbieren und auspressen. Den Thymianzweig waschen.

Schritt 3

Alle Zutaten in einen Topf geben, gut umrühren und aufkochen lassen. Unter ständigem Rühren 15 Minuten köcheln lassen. Anschließend mithilfe eines Pürierstabs pürieren.

Schritt 4

Den Sirup in eine saubere Flasche füllen und auskühlen lassen. Verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.

Schritt 5

Für den Pfirsich-Thymian-Spritzer

Pfirsich waschen und in feine Spalten schneiden. Die Thymianzweige waschen.

Schritt 6

Die Eiswürfel, Pfirsichspalten und Thymianzweige in die Gläser geben. Sirup hinzufügen und mit Prosecco (oder gespritztem Apfelsaft) aufspritzen.

Zutaten

Für den hausgemachten Pfirsich-Thymian Sirup
Für den Pfirsich-Thymian Spritzer

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