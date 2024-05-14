Pfirsich-Thymian-Spritzer
- Getränke
- Vegetarisch
Mit duftenden Kräutern und frischem Obst wird im Sommer zum Aperitif ein erfrischender Spritzer mit hausgemachtem Pfirsich-Thymian-Sirup serviert.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 5 Min.
- 2 Gläser
Für den Pfirsich-Thymian-Sirup
Die Pfirsiche waschen, halbieren, vom Kern befreien und in feine Würfel schneiden.
Die Zitrone halbieren und auspressen. Den Thymianzweig waschen.
Alle Zutaten in einen Topf geben, gut umrühren und aufkochen lassen. Unter ständigem Rühren 15 Minuten köcheln lassen. Anschließend mithilfe eines Pürierstabs pürieren.
Den Sirup in eine saubere Flasche füllen und auskühlen lassen. Verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.
Für den Pfirsich-Thymian-Spritzer
Pfirsich waschen und in feine Spalten schneiden. Die Thymianzweige waschen.
Die Eiswürfel, Pfirsichspalten und Thymianzweige in die Gläser geben. Sirup hinzufügen und mit Prosecco (oder gespritztem Apfelsaft) aufspritzen.