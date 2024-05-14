Wusstet ihr, dass …?

Granten wachsen im Alpenraum bis auf Höhen über 2.000 m. Die Wildbeeren, die ab dem Spätsommer bis in den Herbst geerntet werden, sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Benzoe-, Ascorbin- und Salicylsäure geben den Preiselbeeren ihren charakteristisch herben Geschmack. Nicht nur in Tirol gelten sie als bewährtes Hausmittel, zum Beispiel gegen Erkältungen.