Preiselbeermarmelade
- Süß
- Vegetarisch
„Granten“ heißen die Preiselbeeren in Tirol. Die Wildfrüchte werden zu Saft, Sirup, Likör oder Schnaps verarbeitet. Und natürlich zu Marmelade.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 30 Min.
- 7 Gläser
Die Beeren waschen und mit Wasser und Zucker mischen.
Die Mischung ein paar Stunden ziehen lassen.
Anschließend 20 Minuten auf kleiner Flamme kochen und danach sofort in Gläser mit Schraubverschluss füllen.
Tipp: Gläser und Schraubdeckel zuvor mit kochend heißem Wasser reinigen, damit sie steril sind. Beim Einfüllen Marmeladereste an den Rändern mit Küchenpapier oder einem sauberen Tuch abwischen. Die Gläser sofort nach dem Befüllen sorgfältig verschließen.
Zutaten
Wusstet ihr, dass …?
Granten wachsen im Alpenraum bis auf Höhen über 2.000 m. Die Wildbeeren, die ab dem Spätsommer bis in den Herbst geerntet werden, sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Benzoe-, Ascorbin- und Salicylsäure geben den Preiselbeeren ihren charakteristisch herben Geschmack. Nicht nur in Tirol gelten sie als bewährtes Hausmittel, zum Beispiel gegen Erkältungen.