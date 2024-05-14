Schritt 3 Punschfülle

Marillenmarmelade leicht erwärmen und glatt rühren. Mit Wasser, Rum, Orangen- und Zitronenabrieb, geschmolzener Kuvertüre und Kakao vermischen. Die Masse über die Biskuitbrösel geben und alles gründlich vermengen. Die Fülle sollte deutlich feucht, gut formbar, kompakt, aber nicht flüssig sein.

Die fertige Punschmasse über Nacht ziehen lassen, bevor sie zwischen die Biskuitplatten gefüllt wird. Dadurch verbinden sich Rum, Marmelade und Biskuit besonders gut.