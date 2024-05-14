Döllerer_Schwarzbeernock'n in der Fritier Pfanne
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Schwarzbeernock'n

  • Süß
  • Dessert & Süßes
Rezept von: Sternekoch Andreas Döllerer aus dem Kochbuch Originals Only

Beim Döllerer im Restaurant und im Wirtshaus in Golling im SalzburgerLand wird mit heimischen Zutaten gekocht und traditionelle Gerichte neu entwickelt.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 60 Min.
  • 4 Portionen
Schritt 1

Schwarzbeernock'n

Schwarzbeeren mit Mehl und Milch kräftig verrühren, dabei etwa die Hälfte der Beeren zerdrücken, damit Saft austritt. In einer Pfanne 1 Esslöffel Butter aufschäumen, kleine Nocken der Masse hineingeben und ca. 3 Minuten braten. Mit Kristallzucker bestreuen, etwas Butter zugeben und die Nocken wenden. Erneut mit Zucker bestreuen und weitere 3 Minuten braten. Mit Staubzucker bestreut servieren.

Tipp: Dazu passen gesüßter Sauerrahm, Vanilleeis oder ein Glas kalte Milch.

Tipp: Bei tiefgekühlten Beeren kann auf die Milch verzichtet werden, da ausreichend Saft austritt. Falls die Masse zu flüssig wird, überschüssigen Saft abgießen oder den Mehlanteil erhöhen.

Zutaten

Für die Schwarzbeernock'n

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