Schritt 3

In einem Topf Wasser zum Kochen bringen, Knödel einlegen und bei reduzierter Temperatur ziehen lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Mit einem Schaumlöffel herausheben, in gerösteten und gezuckerten Semmelbröseln wälzen, mit zerlassener Butter beträufeln und servieren.