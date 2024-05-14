Schritt 8 Für die Marinade

Lustenauer Senf mit 50 ml Essig und 100 ml montieren (mit einem Schneebesen aufschlagen). Dosiert 50 ml Wasser beifügen. Dazu kommen die eingeweichten Senfkörner, Salz, Pfeffer und Zucker. Sardellenfilets fein schneiden und mit Preiselbeeren dazugeben. Marinade an den Salat geben, mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zwischen die Tafelspitzscheiben schichten und diese mehrblättrig in die Höhe anrichten. Frischen Meerrettich raffeln und darüberstreuen.