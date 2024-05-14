Schritt 2

Äpfel schälen, in kleine Stücke schneiden und in einen kleinen Topf geben. Mit Wasser aufgießen, Zitronensaft sowie Zimt zugeben und auf kleiner Flamme köcheln lassen bis die Äpfel zerfallen. Alternativ können die weichgedünsteten Äpfel auch mit einem Mixstab fein püriert werden.