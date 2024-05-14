Geschmorte Urkarotten mit Haselnussschaum
- Vegetarisch
- Hauptspeise
Farbenfrohe, im Ofen weich und duftig geschmorte Karotten brauchen als Nebendarsteller nicht mehr als diesen raffinierten Haselnussschaum.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 60 Min.
- 4 Portionen
Karotten waschen, schälen, je nach Größe/Dicke längs halbieren oder vierteln. Auf einen Bogen Backpapier legen. Von der Zitrone mit einem Sparschäler breite Zesten abschälen, Saft auspressen. Karotten mit Salz, Zitronensaft, Zitronenzesten, Butterstückchen und Thymianzweigen würzen, ins Backpapier einschlagen, alle Enden mit einer Heftmaschine verschließen.
Variante: Schwarzwurzeln statt Karotten verwenden. Geschälte Schwarzwurzeln in kaltem Wasser mit Saft von 1 Zitrone einlegen. Sobald alle Schwarzwurzeln geschält sind, aus dem Wasser heben, abtropfen lassen und wie bei den Karotten fortfahren. Die Garzeit beträgt ca. 25 – 30 Minuten.
Im vorgeheizten Ofen bei 150 °C Umluft ca. 40 Minuten garen. Die Karotten sollen weich sein (mit Messerspitze prüfen).
Für den Haselnussschaum Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Rindssuppe mit Dotter in einem Schneekessel über Wasserdampf mit einem Schneebesen cremig-schaumig rühren. Haselnussöl und Butter langsam in den Dotterschaum einschlagen. Haselnusspaste/-mus einrühren. Essig einrühren, salzen und abschmecken.
Haselnussschaum in eine Isi-Flasche (Gourmet Whip) füllen, Verschlusskopf mit Dichtungsring aufschrauben, 2 Kapseln bei Flaschenvolumen 0,5 oder 4 Kapseln bei 1 l nachdrücken. Im Wasserbad bei 50 °C warm stellen.
Tipp: Wer keine Isi-Flasche hat, kann den heißen Haselnussschaum auch ohne Aufschäumen zu den Karotten servieren. Dann ist Timing besonders wichtig: Schaum erst kurz vor Ende der Garzeit der Karotten frisch aufschlagen (d.h. zubereiten).
Backpapier vorsichtig aufschneiden, Karotten im Backpapier servieren. Mit Haselnussblättchen bestreuen. Haselnussschaum extra in kleinen Schüsseln servieren.
Getränketipp: mittelkräftiger Weißburgunder