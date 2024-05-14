Vanillekipferl
- Klassiker
- Süß
- Vegetarisch
- Dessert & Süßes
Sie sind eine der bekanntesten Weihnachtsbäckereien in Österreich. Sie selbst zu backen, stimmt auf die Weihnachtszeit ein, wenn der Duft von Vanille die Küche erfüllt.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 60 Min.
- 2 Blech
Versiebtes Mehl, Staubzucker und Butter zu einem glatten Teig verkneten und die Walnüsse rasch einarbeiten, eine Rolle formen und ca. 30 Minuten kühl rasten lassen.
Aus dem Teig Kugeln formen, daraus kleine Rollen mit verjüngten Enden walken und zu Kipferln formen.
Auf das Backblech legen. Im vorgeheizten Backrohr bei mittlerer Hitze (ca. 200 °C) rund 10 Minuten backen.
Noch warm vom Blech nehmen und im Zuckergemisch wälzen.
Tipp: Die Zubereitung ist auch für Kinder geeignet. Kinder essen nicht nur gerne Vanillekipferl, es ist für sie auch ein schönes Backerlebnis, bei der Zubereitung zu helfen bzw. sie selbst zu backen.