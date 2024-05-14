Einleitung
Was im Alltag oft zu kurz kommt, ist ein ordentlicher Schuss Leichtigkeit. Deshalb gibt es die Burg: den legendären Sehnsuchtsort in Oberlech, an dem das Leben ungeniert genossen werden darf. Wandern oder Wellness, Jause oder Gourmetmenü, mit Champagner feiern oder bei einem Glas Wein die Ruhe genießen... Hier dürft ihr nach Herzenslust einfach tun, was ihr möchtet. Und wer dabei gern mehr erlebt, genießt im Sommer und Herbst viele unvergessliche Events.
Angebot: Ungeniert-Unbekümmert
3-7 Übernachtungen in allen Zimmerkategorien inkl. Halbpension
Wellness-Gutschein für Wellness-Behandlungen – auf Wunsch mit hausgemachten Kräuterölen: 1 Gutschein à 50 € pro Zimmer
Tägliche Tea Time am gemütlichen Kamin
Verlesene Veranstaltungsreihe, die Vergnügen und Genuss vereint
Late Check-Out am Abreisetag (nach Verfügbarkeit)
Immer für euch im #burggefühl enthalten:
"Rundum-Sorglos-Paket" für den Feinschmecker-Gaumen:
von regionalen Frühstücksprodukten bis zum täglichen 5-Gang-Gourmetmenü
Entspannung in der 1.550 m2 großen Wellness-Oase:
mit einem Familien- & einem Adults-Only-Bereich mit diversen Saunen
herrlicher Schlaf in den Luxusbetten der Zimmer & Appartments
erlebnisreicher Eventkalender von wöchentlicher Livemusik über kulinarische Themenabende bis hin zu Casino Nights
Beratung über 1.500 Positionen-Weinkarte durch Diplom-Sommeliers und -Sommelièren
Aktivitäten im und ums Haus: 350 km beschilderte Wanderwege, Radwege & Bike-Verleih, Golfplatz, Waldschwimmbad und hauseigener Tennis Court direkt vor der Haustür
abwechslungsreiches Programm in unserer Kinder- und Jugendbetreuung an sechs Tagen die Woche
Kostenfreier Mountainbike-Verleih verfügbar
Einleitung
Ein ordentlicher Schuss Leichtigkeit. Das ist die Zutat, die in unserem Lebenskonzept oft zu kurz kommt. Eine Pause von Pflichten und Terminplänen. Die reine Freude am Genuss und am gemeinsamen Sein. Um ungeniert das Leben zu feiern, gibt es die Burg – den legendären Sehnsuchtsort in Oberlech, an dem der Alltag draußen bleiben darf. Ein Ort der Begegnung, an dem alte Freund:innen sich treffen und neue sich finden.
Vor allem darf hier aber jede:r tun und lassen, was er oder sie möchte. Wer seine Wadeln anstrengen will, kann direkt aus der Tür auf den Wanderweg hinaustreten. Wer lieber nur die heimische Natur genießt, darf sich auf ein Picknick inmitten von duftenden Bergblumen und Wildkräutern freuen.
Apropos duftende Kräuter: Feinschmecker:innen erwartet in der Burg ein Hochgenuss für die Sinne. Im prämierten Haubenrestaurant wird von allem nur das Beste serviert. Von Brot aus der eigenen Bäckerei bis hin zum Wild aus eigener Jagd. Dazu werden edle Tropfen aus dem eigenen Weinkeller gereicht, in dem viele tausend Weine mit außergewöhnlicher Jahrgangstiefe gesammelt werden.
Während des gesamten Aufenthalts jederzeit in Rufweite sind die Erlebniskurator:innen – so nennt sich das Burg Team. Denn sie verwöhnen ihre Gäste nach allen Regeln der Kunst. Als alpenländisches exklusives Traditionshaus sind sie in puncto Service altmodisch.
Erlebnisse rund um die Burg
Sommer- & Herbst-Highlights: Gaumenfreuden und Kulturreisen durch feinste Kulinarik. Livemusik zum Tanzen und Feiern. Bergfrühstück auf der Kriegeralpe für Groß und Klein. Nervenkitzel beim Roulette uvm.
Wandern: Gemütlich oder anspruchsvoll, mehr Berg oder mehr Blumen: Das gesamte Lech Zürs Wandergebiet umfasst 350 km beschilderte Wanderwege und führt die Lechtaler Alpen hinauf, an Bergseen entlang und an Almhütten vorbei.
Kriegeralpe: Von frischem Grün umgeben, ist die Almhütte ein wunderschöner Platz für eine Rast mit klassisch österreichischer Küche.
Golf: Umgeben von malerischer Bergkulisse erwarten alle Golfbegeisterten schöne Golfplätze wie die 9-Loch-Anlage entlang des kristallklaren Lech-Bachs. Die traditionelle Burg-Golf-Trophy kürt jährlich das Golf-Jahr, bei der Gäste gegeneinander antreten können.
5* Burg Hotel
Oberlech 266
6764 Lech
Telefon: +43 5583 2291