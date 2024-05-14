5* Burg Hotel Lech
Wettbewerb: Sommerfrische auf 1.650 Metern gewinnen
Einleitung
Einen ordentlichen Schuss Leichtigkeit? Den gibt es in der Burg ab Mitte August im neuen Infinity Aussenpool.
Dazu kommt, was die Burg seit jeher ausmacht: Hochgenuss und die Kunst des Kümmerns.
Gewinnt einen Aufenthalt und geniesst Kulinarik & Wellness
In der Haubenküche treffen hausgebackenes Brot, Wild aus eigener Jagd und beste Produkte aus der Region auf grosse Aromen und viel Gespür für das Besondere. Begleitet wird das Ganze von edlen Tropfen aus dem Weinkeller mit über 60.000 Flaschen – empfohlen von den Diplom-Sommeliers, die mit sicherer Hand genau das Richtige ins Glas bringen.
Wer nach so viel Genuss noch tiefer loslassen möchte, findet in der Wellnessoase reichlich Raum dafür. Und während Erwachsene entspannen, erleben Kinder ihre eigenen kleinen Abenteuer. Blühende Almwiesen, klare Bergseen und Wanderwege direkt vor der Tür erledigen den Rest.
Zu gewinnen gibt es:
Zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer im 5* Burg Hotel Lech inkl. Halbpension und einem 50€ Wellnessgutschein
Termin nach Verfügbarkeit, Einlösung bis 30.09.2027.
Hier kommt die Wettbewerbsfrage:
Wettbewerbsfrage: Mitspielen und mit etwas Glück gewinnen
Beantwortet unsere Frage und gewinnt mit etwas Glück einen Aufenthalt im Burg Hotel Lech. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird aus allen richtigen Einsendungen eruiert und schriftlich verständigt. Teilnahmeschluss: 31.08.2026.
Auf wie viel Höhenmeter liegt das 5* Burg Hotel Lech am Arlberg?
Lech am Arlberg
Wer den Sommer mit allen Sinnen geniessen möchte, freut sich auf die vielfältigen Musik-, Wein- und Kulinarikevents der Region – oder schwingt den Schläger auf dem höchstgelegenen Golfplatz Österreichs. Ob gemütliche Familienwanderung, Picknick am Bergsee oder ein Glas Wein auf der Sonnenterrasse nach einem aktiven Tag – am Arlberg findet jeder sein Tempo. Und wer einmal hier war, weiss: Der Sommer in Lech ist kein Kompromiss.
Blühende Almwiesen, klare Bergseen und aussichtsreiche Gipfel machen Lech und Oberlech zum perfekten Ort für eine Sommerauszeit. Direkt vor der Hoteltür beginnen Wander- und Bikewege, die zu urigen Hütten, versteckten Naturplätzen und beeindruckenden Panoramablicken führen – darunter der Formarinsee, der zum schönsten Platz Österreichs gewählt wurde.
5* Burg Hotel Lech
Oberlech 266
6764 Lech am Arlberg
Telefon: +43 5583 2291