Hotel Burg in Lech am Arlberg mit Tennisplatz, grüner Wiese und schneebedecktem Gipfel im Hintergrund.
  1. Startseite
  2. Aktuelle Angebote
  3. 5* Burg Hotel Lech

5* Burg Hotel Lech
Wettbewerb: Sommerfrische auf 1.650 Metern gewinnen

Hier wird der Herbst unbeschwert. Mit neuem Infinity Aussenpool, Haubenküche, Weinkeller mit über 60.000 Flaschen und einer Wellnessoase, in der man den Rest vergisst.

Einen ordentlichen Schuss Leichtigkeit? Den gibt es in der Burg ab Mitte August im neuen Infinity Aussenpool.

Dazu kommt, was die Burg seit jeher ausmacht: Hochgenuss und die Kunst des Kümmerns.

Zimmer
Wellness
Hochgenuss
Kontakt & Anreise

Gewinnt einen Aufenthalt und geniesst Kulinarik & Wellness

In der Haubenküche treffen hausgebackenes Brot, Wild aus eigener Jagd und beste Produkte aus der Region auf grosse Aromen und viel Gespür für das Besondere. Begleitet wird das Ganze von edlen Tropfen aus dem Weinkeller mit über 60.000 Flaschen – empfohlen von den Diplom-Sommeliers, die mit sicherer Hand genau das Richtige ins Glas bringen.

Wer nach so viel Genuss noch tiefer loslassen möchte, findet in der Wellnessoase reichlich Raum dafür. Und während Erwachsene entspannen, erleben Kinder ihre eigenen kleinen Abenteuer. Blühende Almwiesen, klare Bergseen und Wanderwege direkt vor der Tür erledigen den Rest.

Zu gewinnen gibt es:

Zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer im 5* Burg Hotel Lech inkl. Halbpension und einem 50€ Wellnessgutschein

Termin nach Verfügbarkeit, Einlösung bis 30.09.2027.

Hier kommt die Wettbewerbsfrage:

Wettbewerbsfrage: Mitspielen und mit etwas Glück gewinnen

Beantwortet unsere Frage und gewinnt mit etwas Glück einen Aufenthalt im Burg Hotel Lech. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird aus allen richtigen Einsendungen eruiert und schriftlich verständigt. Teilnahmeschluss: 31.08.2026.

Auf wie viel Höhenmeter liegt das 5* Burg Hotel Lech am Arlberg?

Sommerfrische in den Bergen

Lech am Arlberg

Wer den Sommer mit allen Sinnen geniessen möchte, freut sich auf die vielfältigen Musik-, Wein- und Kulinarikevents der Region – oder schwingt den Schläger auf dem höchstgelegenen Golfplatz Österreichs. Ob gemütliche Familienwanderung, Picknick am Bergsee oder ein Glas Wein auf der Sonnenterrasse nach einem aktiven Tag – am Arlberg findet jeder sein Tempo. Und wer einmal hier war, weiss: Der Sommer in Lech ist kein Kompromiss.

Blühende Almwiesen, klare Bergseen und aussichtsreiche Gipfel machen Lech und Oberlech zum perfekten Ort für eine Sommerauszeit. Direkt vor der Hoteltür beginnen Wander- und Bikewege, die zu urigen Hütten, versteckten Naturplätzen und beeindruckenden Panoramablicken führen – darunter der Formarinsee, der zum schönsten Platz Österreichs gewählt wurde.

Pures Naturerlebnis
Service und Kontakt
Kontakt & Anreise

5* Burg Hotel Lech

Oberlech 266

6764 Lech am Arlberg

Telefon: +43 5583 2291

info@burghotel-lech.com
www.burghotel-lech.com

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Ferientipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für eure nächsten Ferien

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Ferienangebote und Wettbewerbe