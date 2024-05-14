Gewinnt einen Aufenthalt und geniesst Kulinarik & Wellness

In der Haubenküche treffen hausgebackenes Brot, Wild aus eigener Jagd und beste Produkte aus der Region auf grosse Aromen und viel Gespür für das Besondere. Begleitet wird das Ganze von edlen Tropfen aus dem Weinkeller mit über 60.000 Flaschen – empfohlen von den Diplom-Sommeliers, die mit sicherer Hand genau das Richtige ins Glas bringen.

Wer nach so viel Genuss noch tiefer loslassen möchte, findet in der Wellnessoase reichlich Raum dafür. Und während Erwachsene entspannen, erleben Kinder ihre eigenen kleinen Abenteuer. Blühende Almwiesen, klare Bergseen und Wanderwege direkt vor der Tür erledigen den Rest.

Zu gewinnen gibt es:

Zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer im 5* Burg Hotel Lech inkl. Halbpension und einem 50€ Wellnessgutschein

Termin nach Verfügbarkeit, Einlösung bis 30.09.2027.

Hier kommt die Wettbewerbsfrage: