Wiens höchstes Wahrzeichen

Der Donauturm zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen Wiens und verbindet spektakuläre Aussicht, Kulinarik und Erlebnis auf einzigartige Weise. Mit 252 Metern Höhe bietet er von der Aussichtsplattform einen beeindruckenden 360°-Panoramablick über Wien, die Donau und den Wienerwald. Das drehende Turm Restaurant verwöhnt mit österreichischer Küche und ständig wechselnden Ausblicken, während das Turm Café zum Frühstück, Brunch oder einer entspannten Kaffeepause mit Panorama einlädt. Abenteuerlustige erleben auf Europas höchster Rutsche einen besonderen Adrenalinkick. Besonders stimmungsvoll sind die Magischen Sonnenuntergänge über Wien, wenn die Stadt in goldenes Licht getaucht wird.

Der Donauturm liegt im weitläufigen Donaupark – einer der schönsten Parkanlagen Wiens – und ist nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Die Umgebung lädt zu Spaziergängen, Velotouren und entspannten Stunden im Grünen ein. In den Sommermonaten verbinden viele Gäste ihren Besuch mit einem Abend auf der Aussichtsplattform, einem Dinner im Turm Restaurant oder einem Cocktail im Turm Café, um die schönsten Sonnenuntergänge der Stadt zu erleben. Familien schätzen die Kombination aus Aussicht, Europas höchster Rutsche und den grosszügigen Freizeitflächen des Donauparks.

Tickets und weitere Informationen: www.donauturm.at