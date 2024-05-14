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4*S DAS KRONTHALER am Tiroler Achensee
Piste, Natur & Lebensluxus im Adults-Only Hotel

Der Winter am Tiroler Achensee ist bildschön, tief entspannend und sportlich zugleich. Zwischen verschneiten Bergen und viel Ruhe kann man jeden Tag Neues erleben.

Angebot: Winter Genuss

  • 3 Übernachtungen im Double S Zimmer

  • inkl. Vollpension
    (VITAL.Frühstück, GENUSS.Nachmittag, herzhaftes Zvieri und süsse Gaumenfreuden, GOURMET.Dinner)

  • Entspannungsmassage (50 Min.)

  • 2-Tagesskipass für das Skigebiet Christlum

  • Ski-In & Ski-Out auf die Pisten der Christlum mit 30 Pistenkilometern

  • Skidepot beheizt und absperrbar, sowie Inhouse Skiverleih und Skischule

  • Spa & Wellness: Entspannung in der 2.500 m² Wellnesswelt mit In- und Outdoorpool, sowie verschiedener Saunen und vieles mehr

  • Aktivprogramm: Abwechslungsreiche In- und Outdooraktivitäten

Zimmer & Suiten
Kulinarik
Wellness
Aktivprogramm
Angebote
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Das Hotel

DAS KRONTHALER liegt auf 1.000 Metern Seehöhe am Tiroler Achensee, in Alleinlage am Waldrand zwischen Berg und See

Das Adults-Only-Hotel bietet 99 Zimmer und Suiten, in denen Design, Landschaft und Atmosphäre zu einem stilvollen Rückzugsort verschmelzen.

Im Winter beginnt das Erlebnis direkt vor der Tür, mit Ski-in/Ski-out an den Pisten der Christlum, Loipenzugängen und Winterwanderwegen. Ein Aktivprogramm mit Coaches reicht von Yoga und HIIT bis zu Waldbaden und Gipfeltouren.

Zum Ausklingen warten auf 2.500 m² Wellness & Spa Treatments, Massagen, Saunen und ein beheizter In- und Outdoorpool.

Das Kulinarium verbindet vegetarische und vegane Kreationen mit traditionellen Gerichten, vom Frühstück bis zum Fine Dining am Abend. Architektur, Kunst und Landschaft stehen dabei in einem stillen Dialog.

Das Angebot WINTER GENUSS vereint Bewegung, Entspannung und Genuss. Drei Nächte mit Vollpension, ein 2-Tagesskipass für die Christlum und eine 50-minütige Entspannungsmassage machen aus eurem Winter eine Auszeit zum Wohlfühlen.

Mehr zum Hotel DAS KRONTHALER
Aktivitäten im Winter

Rund um DAS KRONTHALER am Achensee

Zwischen dem Achensee, Tirols grösstem See, und den verschneiten Gipfeln von Karwendel und Rofan beginnt der Wintertag im Das Kronthaler direkt vor der Hoteltür.

Nach dem Frühstück holt ihr die Ski aus dem beheizten Skidepot und ziehen mit Ski-in/Ski-out die ersten Schwünge auf den 30 Pistenkilometern der Christlum.

Wer es ruhiger mag, startet am direkten Loipeneinstieg in das Loipennetz rund um den See, folgt den geräumten Winterwanderwegen ins Oberautal oder zum gefrorenen Wasserfall und entdeckt die Landschaft bei einer Schneeschuhwanderung.

Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Aktivprogramm mit den Coaches des Hauses, von Yoga und Mobility über HIIT bis zu geführten Wanderungen und Waldbaden.

So findet jeder Tag seinen eigenen Rhythmus, in Bewegung und in Balance.

Eure Aktivitäten
Kontakt: DAS KRONTHALER
Zur Website

DAS KRONTHALER

Am Waldweg 105a

6215 Achenkirch

Telefon: +43 5246 6389

welcome@daskronthaler.com
www.daskronthaler.com
Zum Angebot
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