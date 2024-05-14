Das Hotel

DAS KRONTHALER liegt auf 1.000 Metern Seehöhe am Tiroler Achensee, in Alleinlage am Waldrand zwischen Berg und See



Das Adults-Only-Hotel bietet 99 Zimmer und Suiten, in denen Design, Landschaft und Atmosphäre zu einem stilvollen Rückzugsort verschmelzen.

Im Winter beginnt das Erlebnis direkt vor der Tür, mit Ski-in/Ski-out an den Pisten der Christlum, Loipenzugängen und Winterwanderwegen. Ein Aktivprogramm mit Coaches reicht von Yoga und HIIT bis zu Waldbaden und Gipfeltouren.

Zum Ausklingen warten auf 2.500 m² Wellness & Spa Treatments, Massagen, Saunen und ein beheizter In- und Outdoorpool.

Das Kulinarium verbindet vegetarische und vegane Kreationen mit traditionellen Gerichten, vom Frühstück bis zum Fine Dining am Abend. Architektur, Kunst und Landschaft stehen dabei in einem stillen Dialog.

Das Angebot WINTER GENUSS vereint Bewegung, Entspannung und Genuss. Drei Nächte mit Vollpension, ein 2-Tagesskipass für die Christlum und eine 50-minütige Entspannungsmassage machen aus eurem Winter eine Auszeit zum Wohlfühlen.