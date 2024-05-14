Das Hotel

Im 4-Sterne-Hotel Walserberg in Warth am Arlberg erlebt ihr Genuss mit Leib und Seele. Angefangen hat alles 1964 mit der Backstube von Grossvater Vinzenz Walch. Heute führen Michelle und Simon das Haus als Familienbetrieb in dritter Generation und es dreht sich alles um Kulinarik, gemütliche Zimmer und den Arlberg direkt vor der Tür.

Der Tag beginnt mit frischem Brot aus der Backstube Lech und hausgemachten Berg.Genuss-Produkten. Abends wird aufgetischt, mit Abend-Genuss, Pizza oder à la carte und einem guten Glas Wein, um das sich Simon mit viel Leidenschaft kümmert. Zum Abschalten wartet die Panorama Wellness Landschaft mit einer Vielzahl an Entspannungsmöglichkeiten.

Die Dorfbahn liegt nur rund 100 Meter entfernt. Mit Ski-in/Ski-out geht es ins Skigebiet Warth-Schröcken und weiter an den Ski Arlberg mit 305 Abfahrtskilometern. Wer es ruhiger mag, startet zu einer Skitour oder wandert im Winter zum Körbersee.

Mit dem Angebot «Gipfelglück 4=3» bleibt ihr vier Nächte und bezahlt nur drei. Inklusive sind die Berg.Genuss Halbpension, ein Begrüssungsgetränk bei der Anreise und ein kuscheliger Bademantel für das Panorama Wellness.