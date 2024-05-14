Einleitung
Angebot: Schnupper Deluxe
ab 3 Übernachtungen im Zimmer eurer Wahl
inkl. Halbpension (vielfältiges Frühstücksbuffet, abends 5-gängiges Menü nach Wahl mit regionalen Klassikern und internationalen Einflüssen)
1 Gesichtsbehandlung Basic Individual Care (60 Min.) ODER Men Only (60 Min.)
1 Maniküre oder Pediküre ohne Lack (50 Min.)
1 Kombimassage (60 Min.)
Spa: Entspannung in der 900 m² abwechslungsreichen Sauna- und Wasserwelt
alle Leistungen des Lärchenhof-Standards
Einleitung
Im Natur & Spa Hotel Lärchenhof auf dem Seefelder Plateau verbindest du Wintertage in den Bergen mit Wellness im marVita Spa und genussvoller Halbpension. Der Wellnessbereich mit Bergpanorama bietet Raum zum Abschalten, während im marVita Spa Massagen, Beauty- und Körperbehandlungen für zusätzliche Wohlfühlmomente sorgen. Kulinarisch begleitet die Lärchenhof-Halbpension den Aufenthalt vom Frühstück bis zum Abendmenü.
Mit „Schnupper Deluxe“ wird daraus eine kleine Wellness-Auszeit mit Programm: Gesichtsbehandlung, Maniküre oder Pediküre und eine 60-minütige Kombimassage sind bereits inklusive. Dazwischen bleibt genügend Zeit für den Spa, Spaziergänge und die Tiroler Bergwelt rund um Seefeld.
Rund um das Natur & Spa Hotel Lärchenhof
Wunderschönes Panorama, beeindruckende Berge, atemberaubende Täler – das ist die Region Seefeld. Hier könnt ihr in einer der schönsten Regionen Tirols wandern, mountainbiken, golfen und klettern. Auch Freunde des nordischen Sports kommen in den Sommermonaten auf ihre Kosten.
Aber auch im Winter erlebt ihr unbeschwerte Wintertage in einer Landschaft, die ihr für verschiedenste Wintersportarten nutzen könnt. Ob Eislaufen, Langlaufen, alpiner Skilauf oder Wandern – es erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm. Alle Könnerstufen kommen gleichermassen auf ihre Kosten und erleben Wintervergnügen in einer Landschaft, die euch staunen lassen wird.
Natur & Spa Hotel Lärchenhof
Geigenbühelstrasse 203
6100 Seefeld
Telefon: +43 5212 2383