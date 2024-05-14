Natur & Spa Hotel Lärchenhof in Seefeld in herbstlicher Berglandschaft
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4* Natur & Spa Hotel Lärchenhof in Seefeld
Wellnessauszeit über den Dächern Seefelds

Raus aus dem Alltag – rein ins marVita Spa: Hier erwarten euch entspannte Wellnesstage mit drei ausgewählten Treatments, Tiroler Bergpanorama & genussvoller Halbpension.

Angebot: Schnupper Deluxe

  • ab 3 Übernachtungen im Zimmer eurer Wahl

  • inkl. Halbpension (vielfältiges Frühstücksbuffet, abends 5-gängiges Menü nach Wahl mit regionalen Klassikern und internationalen Einflüssen)

  • 1 Gesichtsbehandlung Basic Individual Care (60 Min.) ODER Men Only (60 Min.)

  • 1 Maniküre oder Pediküre ohne Lack (50 Min.)

  • 1 Kombimassage (60 Min.)

  • Spa: Entspannung in der 900 m² abwechslungsreichen Sauna- und Wasserwelt

  • alle Leistungen des Lärchenhof-Standards

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Das Hotel

Im Natur & Spa Hotel Lärchenhof auf dem Seefelder Plateau verbindest du Wintertage in den Bergen mit Wellness im marVita Spa und genussvoller Halbpension. Der Wellnessbereich mit Bergpanorama bietet Raum zum Abschalten, während im marVita Spa Massagen, Beauty- und Körperbehandlungen für zusätzliche Wohlfühlmomente sorgen. Kulinarisch begleitet die Lärchenhof-Halbpension den Aufenthalt vom Frühstück bis zum Abendmenü.

Mit „Schnupper Deluxe“ wird daraus eine kleine Wellness-Auszeit mit Programm: Gesichtsbehandlung, Maniküre oder Pediküre und eine 60-minütige Kombimassage sind bereits inklusive. Dazwischen bleibt genügend Zeit für den Spa, Spaziergänge und die Tiroler Bergwelt rund um Seefeld

Mehr zum Natur & Spa Hotel Lärchenhof
Aktivitäten im Sommer und Winter

Rund um das Natur & Spa Hotel Lärchenhof

Wunderschönes Panorama, beeindruckende Berge, atemberaubende Täler – das ist die Region Seefeld. Hier könnt ihr in einer der schönsten Regionen Tirols wandern, mountainbiken, golfen und klettern. Auch Freunde des nordischen Sports kommen in den Sommermonaten auf ihre Kosten.

Aber auch im Winter erlebt ihr unbeschwerte Wintertage in einer Landschaft, die ihr für verschiedenste Wintersportarten nutzen könnt. Ob Eislaufen, Langlaufen, alpiner Skilauf oder Wandern – es erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm. Alle Könnerstufen kommen gleichermassen auf ihre Kosten und erleben Wintervergnügen in einer Landschaft, die euch staunen lassen wird.

Aktivitäten im Sommer und HerbstAktivitäten im Winter
Kontakt: Natur & Spa Hotel Lärchenhof
Zur Website

Natur & Spa Hotel Lärchenhof

Geigenbühelstrasse 203

6100 Seefeld

Telefon: +43 5212 2383

info@marcati.at
www.laerchenhof.at
Zum Angebot
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