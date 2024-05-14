Das Hotel

Im Natur & Spa Hotel Lärchenhof auf dem Seefelder Plateau verbindest du Wintertage in den Bergen mit Wellness im marVita Spa und genussvoller Halbpension. Der Wellnessbereich mit Bergpanorama bietet Raum zum Abschalten, während im marVita Spa Massagen, Beauty- und Körperbehandlungen für zusätzliche Wohlfühlmomente sorgen. Kulinarisch begleitet die Lärchenhof-Halbpension den Aufenthalt vom Frühstück bis zum Abendmenü.

Mit „Schnupper Deluxe“ wird daraus eine kleine Wellness-Auszeit mit Programm: Gesichtsbehandlung, Maniküre oder Pediküre und eine 60-minütige Kombimassage sind bereits inklusive. Dazwischen bleibt genügend Zeit für den Spa, Spaziergänge und die Tiroler Bergwelt rund um Seefeld.