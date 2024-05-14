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4* Natur & Spa Hotel Lärchenhof in Seefeld
Wintertage voller Genuss in Seefeld

Im Natur & Spa Hotel Lärchenhof treffen verschneite Winterlandschaft, wohltuende Wellnessmomente und feine Kulinarik aufeinander – auch über Weihnachten und Silvester.

Angebot: Winterzeit

  • 3 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl

  • inkl. Halbpension (Frühstück und 5-Gänge-Menü am Abend)

  • 1 Flasche Prosecco und eine süsse Überraschung zur Begrüssung auf dem Zimmer

  • Romantische Kutschenfahrt direkt ab dem Hotel (50 Min.)

  • 2 Stunden privateSpa

  • Spa: Entspannung in der 900 m² abwechslungsreichen Sauna- und Wasserwelt

  • Alle Leistungen des Lärchenhof-Standards

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Das Hotel

Hoch über Seefeld verbindet das Natur & Spa Hotel Lärchenhof Winterferien mit Wellness, Genuss und der Tiroler Bergwelt. Auf über 900 m² Wellnessfläche erwarten euch Innenpool, verschiedene Saunen und Ruhebereiche, sowie das skySpa mit Panoramablick auf die umliegenden Berge. Im marVita Spa ergänzen Massagen und wohltuende Anwendungen die Auszeit.

Auch kulinarisch steht Genuss im Mittelpunkt: Die Lärchenhof-Halbpension begleitet den Tag vom ausgiebigen Frühstück bis zum mehrgängigen Abendmenü.

Direkt vor der Tür eröffnet sich das Seefelder Plateau mit Winterwanderwegen und einem weitläufigen Loipennetz von über 200 Kilometern. Auch Skifahrer sind schnell am Berg: Die Skigebiete rund um Seefeld sind in wenigen Minuten erreichbar. So lassen sich aktive Wintertage ganz unkompliziert mit Wellness und entspannten Abenden verbinden.

Mit dem Angebot Winterzeit, wächst die Vorfreude auf verschneite Gipfel und weite Pisten. Drei Nächte mitten in der Bergwelt beginnen mit Prosecco und einer süssen Überraschung auf dem Zimmer. Bei einer romantischen Kutschenfahrt direkt ab dem Hotel gleitet ihr durch die Winterlandschaft, und im privaten Spa gehören zwei Stunden ganz euch. Die Halbpension rundet die Tage genussvoll ab.

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Winterglück rund um das Natur & Spa Hotel Lärchenhof

Rund um das Hotel erlebt ihr unbeschwerte Wintertage in einer Landschaft, die zu jedem Wintervergnügen einlädt.

Ihr gleitet über die Loipen, zieht auf dem Eis eure Kreise, schwingt auf den Pisten talwärts oder wandert durch die verschneite Bergwelt.

Wer es lieber gemütlicher mag, schlittelt auf der Piste durch den Schnee alle Könnerstufen kommen gleichermassen auf ihre Kosten und erleben Wintervergnügen in einer Landschaft, die euch staunen lassen wird.

Winterliche Aktivitäten
Kontakt: Natur & Spa Hotel Lärchenhof
Zur Website

Natur & Spa Hotel Lärchenhof

Geigenbühelstrasse 203

6100 Seefeld

Telefon: +43 5212 2383

info@marcati.at
www.laerchenhof.at
Zum Angebot
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