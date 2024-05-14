Das Hotel

Hoch über Seefeld verbindet das Natur & Spa Hotel Lärchenhof Winterferien mit Wellness, Genuss und der Tiroler Bergwelt. Auf über 900 m² Wellnessfläche erwarten euch Innenpool, verschiedene Saunen und Ruhebereiche, sowie das skySpa mit Panoramablick auf die umliegenden Berge. Im marVita Spa ergänzen Massagen und wohltuende Anwendungen die Auszeit.

Auch kulinarisch steht Genuss im Mittelpunkt: Die Lärchenhof-Halbpension begleitet den Tag vom ausgiebigen Frühstück bis zum mehrgängigen Abendmenü.

Direkt vor der Tür eröffnet sich das Seefelder Plateau mit Winterwanderwegen und einem weitläufigen Loipennetz von über 200 Kilometern. Auch Skifahrer sind schnell am Berg: Die Skigebiete rund um Seefeld sind in wenigen Minuten erreichbar. So lassen sich aktive Wintertage ganz unkompliziert mit Wellness und entspannten Abenden verbinden.

Mit dem Angebot Winterzeit, wächst die Vorfreude auf verschneite Gipfel und weite Pisten. Drei Nächte mitten in der Bergwelt beginnen mit Prosecco und einer süssen Überraschung auf dem Zimmer. Bei einer romantischen Kutschenfahrt direkt ab dem Hotel gleitet ihr durch die Winterlandschaft, und im privaten Spa gehören zwei Stunden ganz euch. Die Halbpension rundet die Tage genussvoll ab.