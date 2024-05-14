Nauders, Tiroler Oberland, Kaunertal: Goldener Herbst

Almherbst

Neben den Wander- und Velowegen prägen gelebte Traditionen den Herbst in Nauders, im Tiroler Oberland und im Kaunertal. Farbenfrohe Almabtriebe, traditionelle Feste und regionale Spezialitäten laden dazu ein, die Kultur und Gastfreundschaft der Region hautnah zu erleben. Wenn Bauern, Senner und Hirten mit ihrem festlich geschmückten Vieh von den Almen ins Tal zurückkehren, wird der erfolgreiche Alpsommer gefeiert. Die Almabtriebe finden traditionell im September statt und werden von Musik, regionalen Köstlichkeiten und geselligem Beisammensein begleitet.

So bunt wie der Herbst selbst ist, so vielfältig wird er in Nauders, im Tiroler Oberland und im Kaunertal gefeiert. Zwischen goldenen Berglandschaften, kulinarischen Genüssen und gelebtem Brauchtum entstehen unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie. Jetzt heisst es nur noch: „Zuaschaua, zuaheara und fein håba.“

Alle Veranstaltungen auf einem Blick: