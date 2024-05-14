Nauders, Tiroler Oberland, Kaunertal: Goldener Herbst
Bunte Feste, Märkte und Traditionen
Einleitung
So vielfältig und bunt wie die ruhige Natur- und Berglandschaft im Herbst, so abwechslungsreich ist auch die Auswahl an den Brauchtümern und Traditionen in Nauders, dem Tiroler Oberland und dem Kaunertal zu dieser ganz besonderen goldenen Zeit. Ob traumhafte Fernsichtwanderungen oder Velotouren durch die bunte Natur, das Verkosten regionaler Köstlichkeiten oder das Besuchen der zahlreichen Märkte, Feste und Brauchtumsveranstaltungen.
Aktiv durch den Herbst beim Wandern
Wenn sich die Berge in leuchtende Rot-, Gold- und Orangetöne hüllen, beginnt in den drei Erlebnisräumen eine der schönsten Jahreszeiten. Bestens markierte Wege führen durch bunte Wälder, zu aussichtsreichen Gipfeln und idyllischen Almen. Ob gemütliche Panoramawege, familienfreundliche Wanderungen oder anspruchsvolle Bergtouren – die Regionen bieten Naturgenuss für jeden Geschmack. Dank praktischer Wanderangebote, geführter Touren und abwechslungsreicher Routen entdecken Naturliebhaber die schönsten Plätze der Region. Urige Hütten und Almen laden mit regionalen Spezialitäten zum Verweilen ein und machen jede Herbstwanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis.
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Velo und Bike
Von entspannten Talvelowegen bis hin zu abwechslungsreichen Mountainbike-Trails in den Bergen reicht das Angebot. Besonders beliebt sind Bike-&-Hike-Touren, bei denen sportliches Velofahren mit einer anschliessenden Wanderung kombiniert wird. Gut ausgeschilderte Strecken und beeindruckende Naturlandschaften garantieren das passende Abenteuer auf zwei Rädern.
Alle Bike-Angebote auf einem Blick:
Almherbst
Neben den Wander- und Velowegen prägen gelebte Traditionen den Herbst in Nauders, im Tiroler Oberland und im Kaunertal. Farbenfrohe Almabtriebe, traditionelle Feste und regionale Spezialitäten laden dazu ein, die Kultur und Gastfreundschaft der Region hautnah zu erleben. Wenn Bauern, Senner und Hirten mit ihrem festlich geschmückten Vieh von den Almen ins Tal zurückkehren, wird der erfolgreiche Alpsommer gefeiert. Die Almabtriebe finden traditionell im September statt und werden von Musik, regionalen Köstlichkeiten und geselligem Beisammensein begleitet.
So bunt wie der Herbst selbst ist, so vielfältig wird er in Nauders, im Tiroler Oberland und im Kaunertal gefeiert. Zwischen goldenen Berglandschaften, kulinarischen Genüssen und gelebtem Brauchtum entstehen unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie. Jetzt heisst es nur noch: „Zuaschaua, zuaheara und fein håba.“
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Die schönsten Brauchtumsveranstaltungen
Almabtriebe: Ob festlich geschmückte Kühe, Pferde oder Schafe – wenn die Tiere nach einem erlebnisreichen Sommer auf den Almen ins Tal zurückkehren, wird in der Region gefeiert. Die farbenfrohen Umzüge, begleitet von Musik, regionalen Köstlichkeiten und gelebtem Brauchtum, machen die Almabtriebe zu einem unvergesslichen Erlebnis für Einheimische und Gäste gleichermassen. Die Almabtriebe finden traditionell im September statt. Die genauen Termine werden kurzfristig auf der Website der Erlebnisräume Nauders, Tiroler Oberland und dem Kaunertal bekannt gegeben und sind wetterabhängig.
Herbstfest Pfunds am Donnerstag, 10.09.2026: Bereits zum wiederholten Mal verwandelt sich der Pavillonplatz in Pfunds in einen Treffpunkt für Geniesser und Brauchtumsfreunde. Regionale Schmankerl, heimische Getränke und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgen für beste Unterhaltung.
Erntedankfestival 2026 im Kaunertal am Sonntag, 20.09.2026: Das idyllische Dorf Feichten verwandelt sich in eine lebendige Festmeile voller kulinarischer Köstlichkeiten. Zahlreiche Street-Food-Stände bieten frische, und vor allem regionale Spezialitäten an, während ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher wartet: Bouldern im Quellalpin, freier Eintritt in die Verpeilschlucht sowie in die Ausstellung „Mit aller Kraft“ und beste musikalische Unterhaltung. Auch für die jüngsten Gäste ist gesorgt – ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg und Kinderklettern verspricht jede Menge Spass.
Dreiländermarkt Pfunds am Samstag, 26.09.2026: Unter dem Motto „S'Beste aus dem Dreiländereck“ präsentieren über 50 Bauern und Händler regionale Köstlichkeiten und Handwerksprodukte – von Käse- und Wurstspezialitäten über Edelbrände bis hin zu handgemachten Dekorationsartikeln. Musikalische Unterhaltung und kulinarische Highlights runden den Markt ab.
Prutzer Apfelfest am Sonntag, 27.09.2026: Das traditionelle Fest begeistert seit vielen Jahren mit regionalen Spezialitäten, selbstgemachten Produkten und einem bunten Unterhaltungsprogramm. Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgt für strahlende Gesichter bei den jüngsten Besuchern.
Rieder Herbstmarkt am Sonntag, 04.10.2026: Vor der historischen Kulisse von Schloss Sigmundsried erwartet die Besucher ein stimmungsvoller Herbstmarkt mit regionalen Spezialitäten, traditionellem Handwerk, Weinverkostung, musikalischer Unterhaltung und einem abwechslungsreichen Familienprogramm.
Änderungen der Veranstaltungstermine aufgrund der Witterung sind möglich. Alle aktuellen Informationen und Termine finden Sie auf den jeweiligen Websites der Regionen.
Weitere Inspirationen für den Goldenen Herbst
Tourismusverband Tiroler Oberland
Kirchplatz 48
6531 Ried im Oberinntal
Telefon: +43 50 225 100