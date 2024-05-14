Gewinnt einen Aufenthalt & lernt die Wachau kennen

Ankommen, fallen lassen: Das Steigenberger Hotel & Spa Krems verbindet moderne Zimmer und Suiten, Natur, Wellness und Kulinarik auf höchstem Niveau. Entdeckt die umliegenden Wander-, Velo- und Joggingrouten. Schlendert durch die romantische Kremser Innenstadt, plant Ausflüge in die Wachau oder erlebt jeden Freitag Weindegustationen lokaler Winzer.

Erholung pur zu jeder Jahreszeit: Ob Sommer, goldener Herbst oder zauberhafter Winter – mit euren Ferien im Steigenberger Hotel & Spa Krems sichert ihr euch bei jedem Wetter Erholung. Geniesst den grosszügigen Wellnessbereich mit Panoramablick auf die umliegenden Weinberge: Erfrischt euch im kühlen Nass des Indoor- oder Aussenpools, erkundet die Saunen, entspannt euch bei einem Dampfbad und macht es euch in den komfortablen Liege- und Ruheräumen am offenen Kamin gemütlich. Geniesst wohltuende Massagen und individuelle Beautybehandlungen oder entdeckt die vielfältigen Anwendungen der Cardea Wachau rund um Regeneration, Longevity und ganzheitliches Wohlbefinden. Kulinarisch werdet ihr mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit Produkten aus der Region, abwechslungsreichen Gerichten im Restaurant sowie ausgewählten Drinks an der Bar verwöhnt.

Zu gewinnen gibt es: 2 Übernachtungen für 2 Personen in einer Suite inkl. kostenloser Benützung des 3000m2 Spa World Luxury, Obstkorb bei Anreise, 2x Willkommensgetränk und 1 Tag kostenloser Veloverleih für 2 Personen. 1 Jahr gültig, auf Anfrage, keine Barablöse.

Hier kommt die Wettbewerbsfrage: