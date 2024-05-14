Modernes Hotel inmitten von Weinreben und Wäldern, Donau und Burg im Hintergrund, Wachau.
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Steigenberger Hotel & Spa Krems
Wettbewerb: Auszeit in der Wachau gewinnen

Eingebettet in die Weinberge der Wachau ist das Steigenberger Hotel & Spa Krems ein idealer Rückzugsort für eure Genuss- und Wellnessferien.

2025 feierte die niederösterreichische Region Wachau ihr 25-jähriges Jubiläum als UNESCO-Weltkulturerbe und im Steigenberger Hotel & Spa Krems seid ihr mittendrin. Schon beim Ankommen blickt ihr auf das gegenüberliegende Stift Göttweig und die sanft vorbeifliessende Donau und seht die Lichter der Stadt Krems unter euch funkeln. Erholung pur ab der ersten Minute.

Gewinnt einen Aufenthalt in der Wachau mit 2 Übernachtungen für 2 Personen in einer Suite inkl. Halbpension, kostenloser Benützung des 3000 m2 Spa World Luxury, Obstkorb bei Anreise, 2x Willkommensgetränk und 1 Tag kostenloser Veloverleih für 2 Personen!

Angebote
Restaurant & Bar
Wellness & Spa
Anreise
Steigenberger Hotel & Spa Krems

Gewinnt einen Aufenthalt & lernt die Wachau kennen

Ankommen, fallen lassen: Das Steigenberger Hotel & Spa Krems verbindet moderne Zimmer und Suiten, Natur, Wellness und Kulinarik auf höchstem Niveau. Entdeckt die umliegenden Wander-, Velo- und Joggingrouten. Schlendert durch die romantische Kremser Innenstadt, plant Ausflüge in die Wachau oder erlebt jeden Freitag Weindegustationen lokaler Winzer.

Erholung pur zu jeder Jahreszeit: Ob Sommer, goldener Herbst oder zauberhafter Winter – mit euren Ferien im Steigenberger Hotel & Spa Krems sichert ihr euch bei jedem Wetter Erholung. Geniesst den grosszügigen Wellnessbereich mit Panoramablick auf die umliegenden Weinberge: Erfrischt euch im kühlen Nass des Indoor- oder Aussenpools, erkundet die Saunen, entspannt euch bei einem Dampfbad und macht es euch in den komfortablen Liege- und Ruheräumen am offenen Kamin gemütlich. Geniesst wohltuende Massagen und individuelle Beautybehandlungen oder entdeckt die vielfältigen Anwendungen der Cardea Wachau rund um Regeneration, Longevity und ganzheitliches Wohlbefinden. Kulinarisch werdet ihr mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit Produkten aus der Region, abwechslungsreichen Gerichten im Restaurant sowie ausgewählten Drinks an der Bar verwöhnt.

Zu gewinnen gibt es: 2 Übernachtungen für 2 Personen in einer Suite inkl. kostenloser Benützung des 3000m2 Spa World Luxury, Obstkorb bei Anreise, 2x Willkommensgetränk und 1 Tag kostenloser Veloverleih für 2 Personen. 1 Jahr gültig, auf Anfrage, keine Barablöse.

Hier kommt die Wettbewerbsfrage:

Wettbewerbsfrage: Mitspielen und mit etwas Glück gewinnen

Beantwortet unsere Frage und gewinnt mit etwas Glück einen Aufenthalt im Steigenberger Hotel & Spa Krems. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird aus allen richtigen Einsendungen eruiert und schriftlich verständigt. Teilnahmeschluss: 30.09.2026.

Wie viele Quadratmeter umfasst das Spa World Luxury?

Hinweis
Service und Kontakt
Kontakt & Anreise

Steigenberger Hotel & Spa Krems

Am Goldberg 2

3500 Krems

Telefon: +43 2732 71010

krems@steigenberger.at
Kontakt

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